Nguy cơ giá khí đốt tăng mạnh khi nhu cầu tại châu Á lên cao

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley vừa đưa ra dự báo giá khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang đứng trước nguy cơ tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn ba năm qua.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do thời tiết nắng nóng tại châu Á và nhu cầu tái thiết lập kho dự trữ tại châu Âu đang thúc đẩy tiêu thụ mạnh mẽ.

Trong báo cáo mới nhất, nhóm chuyên gia phân tích của Morgan Stanley nhận định giá chuẩn tại thị trường châu Á có thể chạm ngưỡng 25 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (BTU) trong quý 3 và quý 4 năm nay, tương đương mức tăng hơn 30% so với kỳ vọng hiện tại trên thị trường. Đây là mức giá kỷ lục kể từ đầu năm 2023, thời điểm các quốc gia châu Âu đổ xô tìm kiếm nguồn cung thay thế khí đốt từ Nga.

Đáng chú ý, Morgan Stanley nhận định giá nhiên liệu vẫn sẽ duy trì xu hướng đi lên ngay cả khi xung đột tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc Eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa hoàn toàn đã làm đứt gãy khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu từ các nhà sản xuất lớn như Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong bối cảnh đó, các quốc gia tiêu thụ đang phải đối mặt với áp lực kép khi vừa phải đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, vừa phải chạy đua tái thiết lập kho dự trữ trước khi mùa Đông đến.

Tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc và Ấn Độ, nhu cầu năng lượng đang ghi nhận xu hướng tăng mạnh. Dự báo thời tiết cho thấy tháng 6 và tháng 7 năm nay tại châu Á sẽ nóng hơn mức trung bình, điều này tiếp tục củng cố đà tăng của giá nhiên liệu. Hiện tại, Trung Quốc đã chủ động đẩy mạnh việc thu mua LNG nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và chuẩn bị cho các đợt nắng nóng gay gắt sắp tới.

Tình hình tại châu Âu cũng không kém phần căng thẳng khi lượng hàng dự trữ tại khu vực này hiện thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn tới 25% so với mức trung bình 10 năm qua.

Morgan Stanley lưu ý rằng mặc dù sự sụt giảm nhập khẩu toàn cầu trong tháng 3 và tháng 4 từng giúp cân bằng phần nào nguồn cung thiếu hụt, nhưng nhu cầu đang phục hồi rất nhanh khi các quốc gia bước vào giai đoạn cao điểm tái thiết kho lưu trữ.

Để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng từ vùng Vịnh, các cơ sở sản xuất tại Bắc Mỹ cùng nhiều khu vực khác đã được huy động tối đa công suất. Nhờ nỗ lực này, tổng nguồn cung LNG toàn cầu trong tháng 5 chỉ sụt giảm khoảng 1 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng khi khung thời gian tích lũy hàng trước mùa Đông ngày càng bị thu hẹp, bất kỳ sự biến động tiêu cực nào về nguồn cung cũng có thể khiến giá mặt hàng này tiếp tục leo thang phi mã./.

Giá dầu thế giới chốt phiên tăng nhẹ sau tuyên bố của Iran và Israel Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,16 USD, tương đương 1,3%, lên 94,25 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 76 xu, tương đương 0,8%, lên 91,3 USD/thùng.