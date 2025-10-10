Tối ngày 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp thị sát vùng ngập tại xã Trung Giã (Hà Nội), nơi nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, tràn qua đê Lương Phúc, uy hiếp hàng nghìn hộ dân.

Bản tin 60s ngày 10/10/2025 gồm những nội dung sau:

Nguy cơ vỡ đê hạ du, Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp điều tiết cửa xả thủy điện.

Thực hư việc Trường Đại học ở Thái Nguyên “chặn đoàn cứu trợ tiếp tế sinh viên”.

Giao thông tê liệt nhiều đoạn vì cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên ngập nửa mét.

Công an Vĩnh Long hỗ trợ người dân vượt qua điểm ngập trên Quốc lộ 1.

Chính thức bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng.

Ukraine triển khai “song sát” Neptune–Flamingo, gia tăng năng lực tấn công tầm xa.

Ông Trump cảnh báo loại Tây Ban Nha khỏi NATO.

Bỉ triệt phá âm mưu tấn công Thủ tướng bằng drone gắn bom./.