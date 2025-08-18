Nhà đầu tư đồng USD thận trọng trước các sự kiện kinh tế-chính trị quan trọng

Đồng USD rơi vào thế giằng co trong phiên 18/8, trước thềm cuộc họp quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, trong khi các nhà đầu tư cũng đang hướng sự chú ý đến hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) để tìm kiếm thêm manh mối về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Biến động trên thị trường tiền tệ nhìn chung khá trầm lắng trong phiên giao dịch này, dù đồng USD đã ổn định trở lại sau đợt giảm giá tuần trước, khi các nhà giao dịch tiếp tục giảm bớt kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay của Fed vào tháng tới.

So với rổ các đồng tiền chủ chốt, chỉ số đồng USD tăng nhẹ lên 97,85 điểm, sau khi đã mất 0,4% vào tuần trước.

Đồng euro ít thay đổi ở mức 1,1705 USD đổi 1 euro, trong khi đồng bảng Anh nhích nhẹ 0,07% lên 1,3557 USD/bảng Anh. Cũng trong phiên này, đồng USD tăng 0,11% so với đồng yen Nhật, lên mức 147,34 yen/USD, sau khi đã giảm khoảng 0,4% vào tuần trước.

Thị trường hiện dự báo có 84% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới, giảm so với mức 98% của tuần trước. Nguyên nhân là do một loạt dữ liệu, bao gồm giá bán buôn của Mỹ tăng vọt vào tháng trước và doanh số bán lẻ tháng 7/2025 tăng trưởng vững chắc, đã làm giảm khả năng Fed hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm.

Ông Bill Adams, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Comerica, nhận định rằng dù các dữ liệu không hoàn toàn đồng nhất, nền kinh tế Mỹ dường như vẫn đang trong tình trạng khá tốt trong quý III.

Tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư trong phiên này là cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky, với sự tham gia của một số nhà lãnh đạo châu Âu, trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép để Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng.

Một sự kiện quan trọng khác đối với thị trường trong tuần này là hội nghị chuyên đề Jackson Hole do Fed chi nhánh Kansas City tổ chức từ ngày 21-23/8. Tại đây, Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu về triển vọng kinh tế và khuôn khổ chính sách của ngân hàng trung ương./.

