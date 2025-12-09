Nhà Xanh được khôi phục trở lại là văn phòng tổng thống Hàn Quốc

Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung, thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử, đã bắt đầu việc di dời chính thức trở lại khu phức hợp lịch sử Cheong Wa Dae (Nhà Xanh) vào đầu tháng 12 này và dự kiến việc di dời sẽ hoàn tất vào đúng lễ Giáng sinh.

Phát biểu của Chánh văn phòng tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon Sik cho biết các nâng cấp về môi trường và công nghệ tại Nhà Xanh đã hoàn thành vào tháng trước. Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 6 năm nay, Tổng thống Lee Jae Myung đã phân bổ 17,6 triệu USD để tài trợ cho việc di dời.

Nỗ lực di dời này được thúc đẩy bởi cả động cơ biểu tượng lẫn chính trị. Tổng thống đương nhiệm và đảng Dân chủ (DP) cầm quyền đã công khai chỉ trích khu phức hợp Yongsan - trụ sở của văn phòng tổng thống trong gần 4 năm qua - là độc hại về mặt chính trị vì có liên quan đến tuyên bố thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào tháng 12 năm ngoái.

Trong khi đó, Văn phòng tổng thống tại Yongsan bị hạn chế về mặt hậu cần khi các sự kiện lớn của nhà nước vẫn phải tổ chức tại Nhà khách quốc gia của Nhà Xanh - nơi là địa điểm nghi lễ quan trọng.

Khu phức hợp Nhà Xanh, từng là Văn phòng tổng thống Hàn Quốc trong hơn 70 năm, cho đến khi chuyển về Yongsan dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, sau đó mở cửa cho công chúng tham quan như một di tích văn hóa trong thời gian tạm thời, đã thu hút hơn 8,52 triệu du khách trước khi đóng cửa vào tháng 7 để sửa chữa, nâng cấp chuẩn bị cho sự trở lại của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung.

Giờ đây, Nhà Xanh sẽ là trụ sở của chính quyền Lee Jae Myung cho đến khi có kế hoạch chuyển đến Khu phức hợp chính phủ ở thành phố Sejong - một quá trình chuyển đổi còn nhiều năm nữa và đòi hỏi phải cải cách hiến pháp.

Khu phức hợp Yongsan bị bỏ trống được cho là sẽ được chuyển trả lại làm trụ sở Bộ Quốc phòng./.

