Nhạc hội 'Trái tim Việt Nam': Ban nhạc dân tộc sẽ hòa âm cùng rock

Hòa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, tổ chức chương trình “Rock Concert-Trái tim Việt Nam” vào 20h ngày 6/9 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Vé sẽ được phát miễn phí cho khán giả.

Chương trình sẽ diễn ra với sự góp mặt của các ban nhạc hàng đầu Việt Nam như Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales cùng các ca sỹ khách mời Phạm Anh Khoa, Phạm Thu Hà, Dương Trần Nghĩa… Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là MC Phí Linh.

Đặc biệt, chương trình còn có nhiều yếu tố bất ngờ nhằm mang lại trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Lần đầu tiên, chương trình đưa ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh kết hợp cùng ban nhạc rock, sự giao thoa này không chỉ tạo nên âm thanh độc đáo, mạnh mẽ, mà còn khẳng định tinh thần: Âm nhạc dân tộc Việt Nam có thể ngân vang, hòa quyện trong mọi không gian sân khấu, mọi thời đại, kể cả trên nền rock đầy phóng khoáng.

Dàn nghệ sỹ đông đảo tham gia biểu diễn trong chương trình.

Tại chương trình, khán giả sẽ được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt của những bản hit đình đám cùng những ca khúc cách mạng bất hủ, nay được khoác lên diện mạo mới đầy mạnh mẽ và phóng khoáng của rock.

Đây không chỉ là một đại nhạc hội rock quy mô lớn, mà còn là nơi hội tụ của khát vọng tuổi trẻ, niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc được thăng hoa bằng âm nhạc.

Với chất liệu âm nhạc bùng nổ, hình ảnh sân khấu hoành tráng và tinh thần hiệu triệu, “Rock Concert-Trái tim Việt Nam” hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động nghệ thuật quốc gia, thắp lên ngọn lửa tự hào và khát vọng Việt Nam trên hành trình hướng tới tương lai.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc Netmedia, Tổng đạo diễn chương trình cho biết: “Tiếp nối thành công của chương trình ‘Tự hào là người Việt Nam,’ chúng tôi mong muốn đem đến một không gian nghệ thuật mới mẻ, trẻ trung và giàu năng lượng hơn. Rock là dòng nhạc mạnh mẽ, phóng khoáng, gắn liền với tinh thần tự do và khát vọng. Khi những ca khúc cách mạng được khoác lên tinh thần rock, chúng trở thành một tiếng nói mới, gần gũi và đầy sức hút với thế hệ trẻ.”

Ông Nguyễn Trung Dũng hy vọng chương trình không chỉ là một đại nhạc hội quy mô, quy tụ những ban nhạc nổi tiếng cùng những bản hit được yêu thích, mà còn là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc./.

