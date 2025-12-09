Nhật Bản: Chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tối 8/12, một trận động đất xảy ra lúc 23h15 (giờ Nhật Bản, tức 21h15 theo giờ Việt Nam) với tâm chấn cách bờ biển tỉnh Aomori, phía Đông Bắc Nhật Bản khoảng 80km, đã làm rung lắc mạnh khu vực này, trong đó mạnh nhất là ở tỉnh Aomori. Trận động đất đã làm khoảng 30 người bị thương.

Theo thông tin mới nhất, hiện chưa có thông tin về người Việt bị thương trong trận động đất này.

Ngay sau khi xảy ra rung chấn, cơ quan chức năng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo màu tím, cấp độ cao thứ 2 trong cảnh báo sóng thần, với dự báo khả năng sẽ xảy ra sóng thần cao tới 3m dọc theo bờ biển các tỉnh phía Đông Bắc Nhật Bản, gồm Hokkaido, Aomori và Iwate.

Cơ quan chức năng và các chính quyền địa phương tại Nhật Bản cảnh báo người dân ở ven biển và ven sông phải sơ tán ngay lập tức lên vùng đất cao hơn.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chỉ đạo thành lập ngay Văn phòng chỉ đạo ứng phó với trận động đất, sóng thần này, tuy nhiên sau đó khoảng 1 giờ, các thông báo về cảnh báo sóng thần đã được hạ cấp và sóng thần được dự báo cao ở mức từ 40-70 cm.

Theo thông báo của chính quyền Nhật Bản, các đợt sóng nhỏ từ 10-40cm đã tràn vào các khu vực ven biển phía Đông Bắc Nhật Bản và yếu dần theo thời gian. Đến sáng 9/12, có 30 người bị thương và xảy ra một trận hỏa hoạn sau động đất.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã lập tức kích hoạt các biện pháp ứng phó tình huống khẩn cấp khi xảy ra động đất.

Ban Công tác cộng đồng của Đại sứ quán đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp theo “Kế hoạch bảo hộ công dân,” lập tức liên hệ với chính quyền, các cơ quan sở tại, các đầu mối, hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản, thông báo, hướng dẫn các biện pháp phòng chống động đất, sóng thần tới cộng đồng người Việt Nam, nhất là những người đang cư trú, làm việc tại vùng bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản nơi chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần.

Ban Quản lý lao động của Đại sứ quán cũng trao đổi với các nghiệp đoàn đề nghị xác nhận an toàn và có biện pháp bảo hộ người lao động Việt Nam; Bộ phận Giáo dục liên lạc với các trường học, Hội Thanh niên, sinh viên phổ biến cảnh báo kịp thời tới du học sinh Việt Nam.

Các hội đoàn, nghiệp đoàn tiếp nhận lao động, trường học... báo cáo đã tích cực triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó; người Việt Nam ở các khu vực cảnh báo đã di chuyển ngay đến nơi an toàn.

Các nghiệp đoàn, công ty ở gần biển, trong đó có Aoba Kokusai có 100 thực tập sinh; Asunaro Jinzai (Aomori) có 300 lao động đặc định, thực tập sinh; Nihon Jinzai (Hokkaido) có 600 thực tập sinh… đã đưa lao động, thực tập sinh đi sơ tán. Sau khi Nhật Bản dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, người lao động đã trở về nhà và quay trở lại làm việc.

Các trường học có du học sinh Việt Nam cũng đã báo cáo an toàn, trong đó Đại học Aomori Chuo Gakuin có khoảng 50 du học sinh Việt Nam được bảo đảm an toàn trong ký túc xá, trường có dự trữ lương thực dùng trong một tuần cho sinh viên của trường.

Đến thời điểm 12h ngày 9/12 chưa có thông tin về thiệt hại liên quan đến tài sản, thương vong của người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng do động đất.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản ngay sau khi xảy ra trận động trên, em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, sinh viên năm thứ 4 Đại học Aomori Chuo Gakuin cho biết đã xảy ra rung lắc rất mạnh và nhiều đồ đạc bị rơi vỡ.

Em cho biết: “Hiện tại, dư chấn vẫn đang xảy ra và em đang được ban quản lý của trường nhắc nhở sẵn sàng quần áo chống rét và đem theo hộ chiếu để di tản trong trường hợp khẩn cấp.” Khi có cảnh báo sóng thần, toàn bộ sinh viên trong ký túc xá của trường, trong đó có hàng chục sinh viên Việt Nam, được yêu cầu tập trung tại nhà ăn tầng 1 để chuẩn bị khả năng lánh nạn, song sau đó vào lúc 1h ngày 9/12, sau khi có thông báo về các đợt sóng nhỏ và yếu ở bờ biển, các sinh viên đã được phép trở về phòng riêng. Ngày 9/12, các sinh viên vẫn đi học bình thường, các khu vực lân cận không có dấu hiệu đổ nát.

Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cảnh báo có thể tiếp tục xảy ra động đất tại các địa phương dọc bờ biển phía Đông Bắc từ Hokkaido đến Chiba, bao gồm khả năng xảy ra động đất lớn như năm 2011, cần chủ động chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Đại sứ quán Nhật Bản tiếp tục theo dõi thông tin liên quan đến động đất tại Nhật Bản, giữ liên hệ chặt chẽ với các đầu mối, hội đoàn; khuyến cáo công dân tăng cường cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với khả năng xảy ra động đất lớn./.

Động đất 7,6 độ rung chuyển Đông Bắc Nhật Bản, nguy cơ sóng thần cao tới 3m Một trận động đất mạnh 7,6 độ đã làm rung chuyển khu vực Đông Bắc Nhật Bản tối 8/12, buộc giới chức phát cảnh báo sóng thần và yêu cầu người dân sơ tán khẩn cấp.