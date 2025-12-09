Nhật Bản dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, khuyến cáo dân sẵn sàng ứng phó động đất

Sáng 9/12, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã dỡ bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần được phát trước đó cho các khu vực ven biển ở Hokkaido và vùng Tohoku, đồng thời khuyến cáo người dân tại các khu vực từ Hokkaido đến tỉnh Chiba trong khoảng 1 tuần tới cần chuẩn bị tâm thế có thể sơ tán ngay lập tức để đối phó nguy cơ xảy ra động đất lớn.

Sau trận động đất mạnh có độ lớn 7,6 xảy ra lúc nửa đêm ngày 8/12 tại khu vực biển ngoài khơi tỉnh Aomori, Đông Bắc Nhật Bản, cơ quan chức năng Nhật Bản đã ghi nhận sóng thần xuất hiện ở khu vực ven biển từ tỉnh Hokkaido đến vùng Tohoku với chiều cao sóng 70 cm tại cảng Kuji, tỉnh Iwate và 50 cm tại thị trấn Urakawa, tỉnh Hokkaido.

Đến đầu giờ sáng 9/12, cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ hoàn toàn, tuy nhiên Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo khả năng có thể sẽ xảy ra động đất lớn dọc theo Rãnh Kuril-Kamchatka và Rãnh Nhật Bản, khuyến cáo người dân cần chuẩn bị tâm lý ứng phó, nhưng không nên quá hoang mang ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh tế bình thường.

Phát biểu tại cuộc họp báo rạng sáng 9/12, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết ngay sau khi xảy ra động đất, chính phủ đã thành lập Phòng đối sách khẩn cấp tại Trung tâm Quản lý khủng hoảng thuộc Văn phòng Nội các và đang tiến hành nắm bắt tình hình thiệt hại từ các địa phương.

Tính đến 8h00 ngày 9/12, chính phủ đã nhận được báo cáo về 30 trường hợp bị thương và một vụ cháy nhà. Bà Takaichi đã chỉ đạo các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nhanh chóng nắm bắt tình hình thiệt hại và khẩn trương khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Tại cuộc họp báo trong đêm, người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh cần xem xét kỹ vị trí tâm chấn và quy mô trận động đất. Chính phủ đánh giá khả năng xảy ra trận động đất lớn tại khu vực từ Hokkaido đến ngoài khơi Sanriku trong thời gian tới cao hơn bình thường.

Người dân cả trong và ngoài vùng trực tiếp ảnh hưởng đều cần chú ý theo dõi thông tin từ Cơ quan khí tượng Nhật Bản và chính quyền địa phương để ứng phó kịp thời với mọi diễn biến tình hình.

Liên quan đến cảnh báo nguy cơ xảy ra động đất lớn tiếp theo, Bộ trưởng phụ trách quản lý thảm họa thiên tai Akama Jiro nêu rõ không thể biết chắc chắn bất cứ điều gì nhưng trong 1 tuần tới, người dân ngoài việc rà soát lại các biện phòng phòng ngừa động đất như cố định đồ đạc, cần sẵn sàng tâm lý sơ tán ngay khi cảm nhận được rung lắc mạnh.

Do ảnh hưởng của trận động đất, hai tỉnh Aomori và Iwate đã được quyết định áp dụng Luật Cứu trợ thiên tai để thúc đẩy công tác khắc phục hậu quả./.

30 người bị thương sau động đất 7,5 độ ở Đông Bắc Nhật Bản Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 9/12 cho biết 30 người đã bị thương trong trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản vào đêm 8/12.