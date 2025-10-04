Nhật Bản: Tân Chủ tịch LDP cam kết biến "những lo lắng thành hy vọng"

Tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi đắc cử Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) ngày 4/10, cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi công bố chủ trương về đối nội, đối ngoại, an ninh và kinh tế.

Thay thế cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba, bà Takaichi, 64 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của LDP.

Bà tuyên bố đảng LDP đánh dấu kỷ nguyên mới, sẽ biến "những lo lắng của người dân thành hy vọng."

Về khuôn khổ liên minh, bà Takaichi cho biết cần phải có các thỏa thuận về chính sách để thành lập chính phủ với một đảng mới, đồng thời kêu gọi sự hợp tác từ các lực lượng đối lập nhằm nhanh chóng vạch ra các biện pháp hiệu quả để giải quyết lạm phát đang ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khuôn khổ hiện tại với đảng Komeito (Công Minh).

Khi được hỏi về đội ngũ lãnh đạo tiềm năng của LDP, bà Takaichi ngụ ý rằng bà sẽ bổ nhiệm bốn ứng cử viên còn lại trong cuộc bầu cử chủ tịch vào các vị trí bộ trưởng hoặc quan chức chủ chốt của đảng.

Về kinh tế và đối nội, bà Takaichi bày tỏ sẵn sàng tăng cường phát hành trái phiếu chính phủ để bù đắp thâm hụt, nhằm tài trợ cho các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bà cũng muốn thắt chặt việc sàng lọc đầu tư nước ngoài để bảo vệ an ninh kinh tế, cùng với các quy tắc nghiêm ngặt hơn đối với việc người nước ngoài không cư trú lưu trú quá hạn thị thực hay mua lại đất đai.

Cuộc bầu cử lãnh đạo LDP diễn ra sau khi cựu Thủ tướng Ishiba tuyên bố từ chức để chịu trách nhiệm về việc liên minh cầm quyền mất đa số tại Thượng viện vào tháng 7/2025 cũng như tại Hạ viện vào tháng 10/2024.

Bà Takaichi dự kiến sẽ được chọn làm Thủ tướng Nhật Bản tiếp theo tại một phiên họp bất thường của Quốc hội được lên kế hoạch tổ chức vào khoảng ngày 15/10, do liên minh thiểu số vẫn là lực lượng lớn nhất và các đảng đối lập vẫn còn chia rẽ.

Nếu vậy, đây sẽ là nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Trong tuyên bố ngày 4/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố bày tỏ Bắc Kinh mong muốn Tokyo theo đuổi chính sách tích cực và hợp lý đối với Trung Quốc, cũng như thúc đẩy mối quan hệ chiến lược cùng có lợi.

Tại Hàn Quốc, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời chính phủ cho biết nước này sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Nội các mới của Nhật Bản để tiếp tục đà tích cực trong quan hệ song phương sau khi bà Takaichi trở thành lãnh đạo LDP./.

