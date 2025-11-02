Thế giới

Nhật Bản: “Vòng tròn sắt” biểu tượng của Tokyo tròn 100 tuổi

Kỷ niệm 100 năm tuyến tàu Yamanote, tuyến vòng tròn huyết mạch của Tokyo, kết nối trung tâm thành phố và thúc đẩy phát triển đô thị.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo)
Ngày 2/11, Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) đã kỷ niệm 100 năm vận hành tuyến tàu Yamanote, tuyến đường sắt vòng tròn mang tính biểu tượng của Tokyo và cũng là tuyến đường huyết mạch chính chạy quanh trung tâm thủ đô.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nhờ kết nối với các tuyến đường sắt tư nhân từ vùng ngoại ô, Yamanote đã góp phần hình thành các khu thương mại sầm uất quanh các ga trung tâm như Shinjuku và Shibuya, đồng thời đặt nền móng cho sự phát triển của Tokyo. Việc tái phát triển đô thị dọc theo tuyến vẫn tiếp tục cho đến ngày nay và vận chuyển lượng hành khách khổng lồ mỗi ngày.

Để kỷ niệm cột mốc 100 năm, JR East đã tổ chức một sự kiện đặc biệt với đoàn tàu được thiết kế theo phong cách cổ điển, khởi hành từ ga Ikebukuro và hoàn thành một vòng tròn trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Tuyến Yamanote dài 34,5 km và chạy với tần suất khoảng 2-3 phút một chuyến vào giờ cao điểm. Ga Takanawa Gateway, khai trương năm 2020, là ga mới đầu tiên sau 49 năm, nâng tổng số ga trên tuyến lên 30 ga.

Theo đơn vị vận hành, tuyến Yamanote bắt đầu hoạt động vào năm 1885, chạy qua khu vực phía Tây trung tâm Tokyo. Tuyến liên tục được mở rộng và đến năm 1925, khi đoạn đường sắt trên cao nối giữa ga JR Ueno và ga Tokyo hoàn thành, tuyến đã chính thức hình thành một vòng tròn khép kín./.

