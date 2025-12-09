Nhiều giải pháp hạn chế tình trạng thừa, thiếu cán bộ cấp xã tại Hưng Yên

Từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, mở ra kỳ vọng về bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, tình trạng mất cân đối nhân sự, nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, nhất là các vị trí chuyên môn như đất đai, tài chính-kế toán, xây dựng cơ bản.

Tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương rà soát, sắp xếp lại đội ngũ, điều chuyển nhân lực phù hợp năng lực, tổ chức tuyển dụng bổ sung, đào tạo lại cán bộ ở các lĩnh vực còn thiếu.

Việc chủ động khắc phục sớm không chỉ giúp ổn định hoạt động của chính quyền cơ sở mà còn tạo nền tảng quan trọng để mô hình mới thực sự phát huy hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Khẩn trương điều chuyển cán bộ, công chức Xã Lê Lợi (Hưng Yên) được giao 37 biên chế, hiện có mặt 31 biên chế (thấp hơn so với biên chế tối thiểu). Việc thiếu cán bộ ảnh hưởng tới quá trình phục vụ nhân dân. Đây không phải là địa phương duy nhất thiếu cán bộ, công chức sau khi sắp xếp bộ máy. Tại Hưng Yên có 19 xã đang thiếu cán bộ, công chức theo quy định.

Ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy xã Lê Lợi mong muốn, tỉnh có giải pháp cụ thể, khả thi khắc phục triệt để, đảm bảo mỗi xã, phường có đủ cán bộ, công chức đúng theo tiêu chuẩn, đáp ứng nhiệm vụ thời gian tới.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Đào Hồng Vận cho biết, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7, tỉnh có số lượng biên chế cán bộ, công chức cấp xã khối chính quyền được tạm giao theo Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 11/9/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 4.469 người. Số cán bộ hiện có mặt là 3.940 người (bình quân mỗi xã, phường khoảng 38 cán bộ, công chức).

Tính đến ngày 2/12/2025, ở tỉnh có 85 xã có từ đủ 32 biên chế trở lên và 19 xã dưới 32 biên chế (thiếu 42 người). Còn số lượng cán bộ, công chức thiếu so với số tạm giao tại Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 11/9/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 529 người. Khắc phục tình trạng trên, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều động 5 công chức từ xã có số công chức nhiều hơn 32 người sang xã thiếu công chức có trình độ, chuyên môn. Mặt khác, tỉnh tăng cường 26 công chức, viên chức cấp tỉnh về các xã, phường, trong đó, có 9 người được tăng cường về 8 xã có dưới 32 biên chế.

Tỉnh tiếp nhận 9 viên chức từ đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào làm công chức cấp xã; điều động 47 công chức cấp tỉnh về cấp xã và giữa các xã với nhau. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát để tiếp nhận, điều động khoảng 40 công chức, viên chức về cấp xã làm việc, trước mắt, ưu tiên những xã đang có biên chế dưới 32 người.

Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện thường xuyên nhằm cân đối, điều tiết số công chức có trình độ chuyên môn tương đương với nhau mà số lượng nhiều tại cùng một xã sang xã lân cận đang khuyết thiếu nhằm bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, ông Đào Hồng Vận nêu rõ.

Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Thuận. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Công bằng khi bổ sung thêm cán bộ cho cấp xã

Làm rõ hơn việc phân bổ, sắp xếp cán bộ cấp xã, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi rà soát tổng thể về quản lý, sử dụng viên chức cấp xã trên địa bàn, tỉnh sẽ có kế hoạch tuyển dụng thêm viên chức vào làm công chức ở xã. Khi tuyển dụng viên chức, Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri sẽ giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng. Tỉnh có tính toán tới việc ưu tiên những người kinh nghiệm tại địa phương. Đồng thời, tỉnh tăng cường đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, bằng nhiều giải pháp khác nhau, đi sâu vào những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở công tác cán bộ cấp xã, từ đó, tập trung giải quyết, quan tâm hoàn thiện, sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị công lập ở cấp xã.

Ở khía cạnh khác, với những xã đã bảo đảm đủ số công chức được giao nhưng vẫn thiếu một số lĩnh vực chuyên môn, ông Đào Hồng Vận, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên thông tin, Sở sẽ hướng dẫn các xã ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng ngay yêu cầu, nhiệm vụ. Trong đó, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các xã ưu tiên những chuyên ngành công nghệ thông tin, địa chính, xây dựng… bảo đảm theo đúng quy định, hướng dẫn của các cấp.

Trước đó, tỉnh cũng có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu cán bộ ở cấp xã bằng việc điều động, biệt phái công chức, viên chức thuộc các sở, ngành được cơ quan có thẩm quyền cử tăng cường về công tác tại ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 3 năm. Theo đó, cán bộ, công chức sẽ được hưởng tiền lương và các khoản phụ cấp theo vị trí việc làm trước khi được điều động. Ngoài ra, mỗi trường hợp được trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ sở, công chức, viên chức được tiếp nhận trở lại cơ quan, đơn vị cử đi hoặc được bố trí vị trí công tác phù hợp, không thấp hơn vị trí việc làm trước khi đi tăng cường. Công chức, viên chức sẽ được xem xét nâng lương vượt một bậc (thời điểm giữ bậc lương mới được tính liên tục theo thời điểm giữ bậc lương cũ) nếu chưa hưởng bậc lương cuối cùng của ngạch hoặc chức danh hiện giữ.

Liên quan đến ổn định, hoạt động thông suốt chính quyền cấp xã, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đã chỉ đạo, tinh thần là hướng về cơ sở, hỗ trợ, đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất về phương tiện, đặc biệt nguồn lực cho các đơn vị hành chính cấp xã hoạt động ổn định. Mục tiêu đảm bảo số lượng, cơ cấu cán bộ, sắp xếp lại nơi thừa-thiếu để cân đối cán bộ cho cấp xã. Sau khi sắp xếp, nếu cấp xã vẫn thiếu nhân lực, tỉnh sẽ điều động cán bộ cấp phòng xuống cơ sở. Từ nay đến hết năm 2025, tỉnh tập trung tối đa nguồn lực hỗ trợ, củng cố hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã./.

Hải Phòng: Tăng cường cán bộ để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ Hải Phòng đẩy mạnh điều động, luân chuyển và biệt phái cán bộ để khắc phục tình trạng thừa-thiếu cục bộ ở cơ sở, bảo đảm mỗi lĩnh vực đều có công chức chuyên môn phục vụ người dân hiệu quả.