Nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt gần 39 độ C, cảnh báo sốc nhiệt

Ngày 24/5, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cụ thể như trạm: Vinh (Nghệ An) 38,6 độ C, Hà Tĩnh 38,8 độ C, Ba Đồn (Quảng Trị) 38,4 độ C, Quảng Ngãi 38.4 độ C,…; khu vực Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Vĩnh Yên (Phú Thọ), Bắc Ninh, Láng (Hà Nội) 38,8 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,2 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Nhận định về tình hình nắng nóng ở các khu vực, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25-26/5, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C. Có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%, thời gian nắng nóng từ 9-18 giờ.

Khu vực Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.

Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5; khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong...

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch...

Các chuyên gia khí tượng cho rằng trong tháng Năm, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Riêng số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm tập trung ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế). Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng suy giảm dần từ khoảng tuần cuối tháng Năm.

Dự báo xa hơn, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Nam Bộ sẽ giảm nhiệt vào khoảng ngày 27/5, cụ thể, từ chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau giảm mưa. Khu vực Nam Bộ từ khoảng chiều tối 27/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Đối với khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ từ chiều tối 28-30/5 có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ từ chiều tối 27/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý./.

