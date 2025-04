Nhiều tựa sách ra mắt độc giả nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất

Nhân kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), hướng tới 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), các đơn vị xuất bản giới thiệu nhiều sách mới về đề tài lịch sử, chiến tranh, anh hùng cách mạng.

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phát hành cuốn sách “Thành phố Hồ Chí Minh-Giờ khắc số 0-Những phóng sự về kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm.”

Tác phẩm tập hợp những bài tường thuật của nhiều nhà báo phương Tây - người đã trực tiếp có mặt tại Việt Nam trong những ngày tháng lịch sử. Những nhà báo đã chứng kiến các đoàn quân giải phóng hành quân vào miền Nam, mang theo tinh thần kiên định “dân tộc Việt Nam là một” và niềm tin tất thắng; chứng kiến những cảnh tượng hỗn loạn của cuộc di tản do Mỹ tổ chức, khi trực thăng nối đuôi nhau rời khỏi Sài Gòn... Chỉ sau một tuần, họ lại nhìn thấy một Sài Gòn khác - bình tĩnh, trật tự và tràn đầy biểu tượng của một thời đại mới.

Cuốn sách “Thành phố Hồ Chí Minh-Giờ khắc số 0-Những phóng sự về kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm.”

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Trẻ ra mắt bộ sách kỷ niệm gồm 4 nhóm sách chính: Sách thuộc bộ Di sản Hồ Chí Minh; sách về các danh nhân; sách văn hóa, địa lý, lịch sử và sách văn học.

Sách thuộc bộ Di sản Hồ Chí Minh có cuốn sách ảnh và tư liệu bằng tiếng Anh "Uncle Hồ, the name that illumiates Việt Nam’s beauty" (Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ). Hơn 150 hình ảnh và tư liệu trong sách bám theo trình tự biên niên, phân loại theo các lĩnh vực hoạt động và các sự kiện lớn trong cuộc đời Bác, cũng như theo dòng lịch sử của dân tộc để bố cục được chặt chẽ, rõ ràng.

Sách có cập nhật những thông tin về những cột mốc của đất nước từ sau Giải phóng đến nay, trải dài theo các Đại hội Đảng từ Đại hội IV đến Đại hội XI, các thành tựu về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, đối ngoại, các công trình lớn làm thay đổi bộ mặt đất nước.

Các ấn phẩm mang đến cái nhìn toàn cảnh về cuộc kháng chiến chống Mỹ và thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975.

Cùng ở mảng sách này, cuốn "Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội (Hồ Chí Minh)" là một cuốn sách có giá trị lớn về lý luận và thực tiễn, gồm một số bài nói và bài viết của Hồ Chủ tịch từ năm 1920 đến năm 1969, thể hiện tư tưởng của Bác. Cuốn sách chia làm ba phần theo trình tự thời gian: Từ năm 1920 đến năm 1945, Từ năm 1945 đến năm 1954; Từ năm 1954 đến năm 1969.

Sách về các danh nhân có dấu ấn với miền Nam nói riêng và đất nước nói chung gồm có: "Võ Văn Kiệt-người thắp lửa," "Nguyễn Văn Linh-Hành trình cùng lịch sử," "Trần Văn Giàu-dấu ấn trăm năm," "Trần Bạch Đằng-Cuộc đời và ký ức."

Sách văn hóa, địa lý, lịch sử có "Những điệp viên may mắn-Chuyện về cụm tình báo H.63 và những câu chuyện khác," "Từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn," "Bút ký lính tăng-Hành trình đến dinh độc lập"…

Bộ "Hỏi đáp lịch sử Việt Nam" gồm 10 tập, mỗi tập 100 câu hỏi đáp ứng với một thời kỳ lịch sử. Lần tái bản này có thêm tập 10, cho giai đoạn từ năm 1975 đến nay.

Sách văn học có hai bộ nổi bật: "Ván bài lật ngửa" (Nguyễn Trương Thiên Lý) lấy cảm hứng từ cuộc đời của anh hùng tình báo Phạm Ngọc Thảo và “Văn học miền Nam lục tỉnh” của Nguyễn Văn Hầu.

Các ấn phẩm của Nhà xuất bản Trẻ trong đợt kỷ niệm đặc biệt.

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc loạt ấn phẩm mới góp phần khơi gợi lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước.

“Cửu Long Giang khói lửa-Ký họa và thơ” mang đến cho bạn đọc những câu chuyện lịch sử được các họa sỹ thời chiến kể lại, cùng ký họa, thơ ca, thư từ của họ. Các họa sỹ ấy cũng chính là những chiến sỹ Giải phóng quân, ra trận với ước mong non sông thống nhất.

Tập thơ “Cùng Việt Nam” ra đời từ phong trào phản chiến của các nhà thơ Tây Ban Nha năm 1968, là tiếng nói lương tri và kết nối nhân loại, thể hiện sự đồng hành quốc tế với Việt Nam trong chiến tranh và hòa bình.

Một số ấn phẩm của Nhà xuất bản Kim Đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ “Đất nước ngàn năm” là bản giao hưởng bằng hình ảnh và ngôn từ về thiên nhiên, con người Việt Nam. Qua từng địa danh, từ miền núi đến miền biển, từ đồng bằng đến cao nguyên, bộ sách làm nổi bật vẻ đẹp đất nước và sức sống kiên cường của dân tộc.

Bộ tranh truyện “Những anh hùng trẻ tuổi” giới thiệu chân dung Nguyễn Bá Ngọc và chị Út Tịch – những tấm gương anh hùng, dũng cảm hy sinh vì Tổ quốc, là biểu tượng sống động về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sống mãi trong lòng thế hệ trẻ hôm nay./.

