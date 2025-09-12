Nhiều yếu tố mới được đưa vào tiêu chí đánh giá văn hóa kinh doanh

Để đạt chuẩn văn hóa kinh doanh, các doanh nghiệp Việt sẽ phải đáp ứng được tiêu chí “bản sắc dân tộc” đồng thời không được "quảng cáo sai sự thật" hay "hủy hoại môi trường."

Đây là những nét mới của Bộ Tiêu chí văn hoá kinh doanh Việt Nam 2025 (sửa đổi) được ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông tin đến báo chí ngày 12/9.

Theo đó, Dự thảo 2025 dành riêng một nhóm tiêu chí "Văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc" và một nhóm “Lan tỏa và tiếp biến văn hóa kinh doanh.” Điều này cho thấy tầm nhìn chiến lược của Hiệp hội không chỉ dừng lại ở việc cải thiện doanh nghiệp nội địa mà còn nhằm quảng bá một hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam hiện đại, có bản sắc và hội nhập.

“Việc đưa các giá trị văn hóa Việt Nam như ‘Trung thực, nghĩa tình, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư’ vào làm tiêu chí cốt lõi, đồng thời lồng ghép các chuẩn mực quốc tế như ISO 26000, ESG, và DEI, là một chiến lược ‘sức mạnh mềm’ nhằm nâng cao uy tín của thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế,” ông Hồ Anh Tuấn nói.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Bích Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam trình bày về các nét mới của Bộ tiêu chí. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Bộ tiêu chí có 2 phần: Tiêu chí bắt buộc (điều kiện tiên quyết) và Tiêu chí cụ thể (có phân tầng đánh giá).

Năm nay, Bộ tiêu chí bổ sung thêm yếu tố "gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật" và "hủy hoại môi trường" vào danh sách cấm ngay từ đầu, cho thấy Bộ tiêu chí đang phản ánh thực tiễn kinh doanh hiện đại và những vấn đề đạo đức mới nổi lên.

Ngoài ra, việc đưa vấn đề "quảng cáo sai sự thật" vào Bộ tiêu chí cho thấy sự nhận thức về tầm quan trọng của tính minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng. Tương tự, "hủy hoại môi trường" được nâng lên thành điều kiện tiên quyết thay vì chỉ là một tiêu chí đánh giá thông thường, nhấn mạnh sự nghiêm túc đối với vấn đề này.

Việc được vinh danh trong danh sách Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự ghi nhận của Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đối với những giá trị văn hóa tích cực mà doanh nghiệp đã dày công vun đắp.

“Danh hiệu này góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu, thu hút nhân lực chất lượng cao và mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng,” ông Hồ Anh Tuấn cho hay.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Danh sách doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam (sửa đổi) và Bộ Tiêu chí văn hoá kinh doanh Việt Nam 2025 (sửa đổi) sẽ được công bố trong Diễn đàn quốc gia thường niên văn hoá với doanh nghiệp 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Đây là hoạt động góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo ông Hồ Anh Tuấn, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam là danh hiệu cao quý do Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam xét công nhận và trao tặng. Đồng thời dành cho những doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trong Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt và ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam bắt nguồn từ các chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm Quyết định số 1846/QĐ-TTg về Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và Công văn số 1925/VPCP-KGVX về việc giao nhiệm vụ ban hành Bộ tiêu chí. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã ban hành Bộ tiêu chí (sửa đổi) 2024 để áp dụng từ năm 2024. Tiếp nối định hướng đó, một bản dự thảo mới cho năm 2025 đã được xây dựng nhằm chuẩn hóa và cập nhật bộ tiêu chí để phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. Về nội dung, hệ thống tiêu chí được cơ cấu lại thành 5 nhóm, mỗi nhóm 5 tiêu chí (tổng 25 tiêu chí), so với 33 tiêu chí của phiên bản 2024. Sự thay đổi đáng chú ý là việc bổ sung các nhóm tiêu chí mới tập trung vào Bản sắc Dân tộc, Giá trị Toàn cầu (như ISO 26000, ESG, DEI), và Sự lan tỏa văn hóa.

