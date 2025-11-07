Nhịp sống bình thường dần trở lại tại Huế sau lũ

Sau hơn 20 ngày kể từ 15/10, mưa lớn liên tiếp và diễn biến phức tạp; trong đó có các đợt mưa đặc biệt lớn từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 gây ra 3 đợt lũ lớn; đến ngày 7/11, thành phố Huế đã tạnh ráo và có nắng, lũ trên các sông cũng xuống thấp tạo thuận lợi tiếp tục khắc phục hậu quả, đưa nhịp sống dần trở lại bình thường.

Hoạt động trở lại

Sông Hương chảy qua trung tâm thành phố Huế, thường ngày vốn thơ mộng, yên bình để “thuyền trôi lững lờ.” Những ngày qua, dòng sông Hương trở nên dữ dội, lũ dâng cao đục ngầu cuồn cuộn chảy về xuôi. Sau những ngày dữ dội, dòng sông Hương đang dần trở lại êm đềm, hiền hòa vốn có.

Dấu vết của các đợt lũ đặc biệt lớn vừa qua vẫn còn hiển hiện ở khắp nơi. Một số tuyến đường vẫn còn bùn đất, rác trên mặt đường và vỉa hè. Vệt nước lũ dâng cao còn hiện rõ trên các công trình, nhà ở của người dân. Những ngày thành phố Huế ngập trong lũ lớn hiếm gặp, vẫn được người dân nhắc lại trong những câu chuyện hàng ngày.

Mặc dù còn bộn bề công việc khắc phục hậu quả của lũ lớn, nhưng nhịp sống thường nhật của người dân Cố đô đang dần trở lại. Những tuyến phố ở trung tâm thành phố Huế vắng vẻ bởi nước lũ tràn ngập những ngày trước; nay đã thông thoáng, phương tiện tấp nập qua lại. Huế - thành phố xanh sạch đang dần trở lại với danh hiệu vốn có. Huế - trung tâm du lịch của cả nước, đã đón khách trở lại sau những ngày bị gián đoạn bởi lũ lớn.

Những vị khách quốc tế đầu tiên tham quan Đại Nội Huế sáng 4/11, khi nơi này mở cửa trở lại sau các đợt lũ lớn. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Hoạt động buôn bán, kinh doanh của người dân cũng dần trở lại bình thường. Các cửa hàng tạp hóa, sửa chữa, cơ sở kinh doanh ăn uống, khách sạn đã mở cửa từ sáng đến đêm khuya ở khắp các tuyến đường của trung tâm thành phố Huế như Hà Nội, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn… Các chợ, siêu thị hầu như cũng đã mở cửa trở lại, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân tăng cao sau lũ và khách du lịch đến tham quan.

Hộ bà Lê Phương có cửa hàng tạp hóa ở đường Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân. Trải qua 3 đợt lụt lớn kéo dài, nước lũ tràn vào cơ sở làm hư hỏng nhiều hàng hóa. Bà Phương chia sẻ, các thành viên trong gia đình thay nhau trực canh, lũ rút đến đâu vệ sinh cửa hàng đến đó, rồi kiểm kê hàng hóa bị hư hỏng, hàng hóa còn bán được nên ngay sau khi nước rút cửa hàng đã mở cửa trở lại.

“Lũ chồng lũ” cũng khiến nhiều doanh nghiệp ở thành phố Huế bị thiệt hại nặng. Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh thành phố Huế Nguyễn Hải Quân cho biết, thống kê bước đầu, thành phố có trên 13.000 khách hàng của Agribank bị ảnh hưởng do các đợt lũ lớn với tổng số dư nợ gần 5.300 tỷ đồng, dư nợ bị ảnh hưởng trên 1.169 tỷ đồng.

Với phương châm nước rút đến đâu khôi phục sản xuất đến đó, nhiều doanh nghiệp ở thành phố Huế đang dần khắc phục hậu quả, sớm sản xuất trở lại. Tại Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam, Cụm công nghiệp An Hòa, phường Hương An, ngay khi nước rút ra khỏi các kho hàng, công nhân của công ty bắt tay ngay vào kiểm tra hàng hóa.

Ông Nguyễn Viết Tùng - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam cho biết, khoảng 700 máy may và kho hàng bị nước lũ tràn vào gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Ngay khi nước rút khỏi các kho hàng, công ty kiểm kê rà soát hàng hóa bị thiệt hại để khắc phục và sớm khôi phục sản xuất.

Một trong những nội dung công điện về việc, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định là yêu cầu, Sở Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm, bảo đảm nhanh chóng, đầy đủ kịp thời theo quy định pháp luật.

Chung tay hỗ trợ

Xã Quảng Điền ở hạ lưu sông Bồ là vùng “rốn lũ” của thành phố Huế. Địa phương này có khoảng 11.000 hộ với gần 42.000 dân; trong đó 80% hộ dân sản xuất nông nghiệp. Vừa qua, lũ trên sông Bồ dâng cao vượt mức lịch sử nên hàng nghìn hộ ở địa phương bị ngập lụt sâu gây mất điện, nhiều khu vực bị cô lập.

Ông Lê Văn Khuyến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Điền cho biết, trong và sau lũ rút, có gần 30 đoàn đến địa phương cứu trợ khoảng 27 tấn gạo, 5.000 suất quà, cùng nhiều mì tôm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Các xã, phường khác ở vùng thấp trũng hạ lưu sông Bồ, sông Hương như: Hóa Châu, Đan Điền, Dương Nỗ… cũng bị ngập sâu trong nước lũ dài ngày. Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đan Điền, trong và sau lũ chính quyền cùng các tổ chức, đoàn thể tổ chức nhiều đợt cứu trợ, vừa giúp người dân an toàn tính mạng, vừa có nhu yếu phẩm thiết yếu dùng trong những ngày bị ngập lũ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, ngay trong những ngày lũ lớn, thành phố đã tạm xuất Quỹ Phòng chống thiên tai hàng trăm triệu để hỗ trợ cho gia đình có người chết, cứu trợ khẩn cấp về nước uống, thuốc chữa bệnh cho người dân bị thiệt hại nặng.

Phân bổ 150 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Chính phủ để khắc phục, xử lý thiệt hại trước mắt về hạ tầng và cơ sở vật chất, hoa màu. Sở Công Thương thành phố đã xuất 31.800 thùng mì ăn liền; 15.600 thùng sữa, 16.200 lít xăng, 4.200 lít dầu, 85 tấn gạo từ nguồn dự trữ để cấp phát cho người dân nên đến nay chưa phát sinh tình hình thiếu đói.

Đặc biệt, chính quyền và người dân thành phố Huế còn nhận được sự quan tâm động viên, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Đảng, nhà nước; các tỉnh, thành và nhân dân trong cả nước. Đến nay, thành phố đã tiếp nhận hỗ trợ trên 345 tỷ đồng.

Các tổ chức, đoàn thể như: Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố đã tiếp nhận hỗ trợ hàng chục tấn lương thực, thực phẩm; cùng hàng chục nghìn phương tiện, dụng cụ hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người dân trong mưa lũ./.

Huế chính thức khép lại đợt mưa lũ lịch sử kéo dài gần một tháng Sáng 7/11, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cho biết đợt mưa lũ kéo dài suốt 23 ngày qua tại Huế đã chính thức kết thúc.