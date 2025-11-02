Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh, Nhật Bản vẫn thiếu thợ máy ôtô nghiêm trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tỷ lệ việc làm cho thợ máy và kỹ thuật viên ôtô ở Nhật Bản đã vượt mức 5,00 trong năm tài chính 2024, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình toàn quốc là 1,14. Điều này đồng nghĩa cứ 100 người tìm việc thì có tới 509 vị trí tuyển dụng - mức cao kỷ lục kể từ khi số liệu được thống kê.



Theo dữ liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tỷ lệ này đã tăng 0,1 điểm phần trăm so với năm trước, phản ánh tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng trong ngành dịch vụ ôtô khi tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa nhanh. Giới chuyên gia cảnh báo vấn đề này có thể ảnh hưởng đến an toàn phương tiện, trong bối cảnh điều kiện làm việc khắc nghiệt và mức lương thấp khiến nghề thợ máy ngày càng kém hấp dẫn.



Công ty Teikoku Databank cho biết, số doanh nghiệp dịch vụ ôtô tại Nhật Bản phải đóng cửa, giải thể hoặc phá sản đã tăng lên mức kỷ lục 455 trong năm tài chính 2024, do không tuyển được nhân lực. Một số đại lý buộc phải hạn chế đơn hàng hoặc trì hoãn giao xe.



Để khắc phục tình trạng này, các doanh nghiệp đang áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích tuyển dụng. Đại lý NTP Nagoya Toyopet Corp. triển khai chương trình thưởng tới 100.000 yen (khoảng 650 USD) cho nhân viên giới thiệu ứng viên được tuyển dụng, trong khi công ty Nal Net Communications hỗ trợ các xưởng sửa chữa đối tác số hóa quy trình để nâng cao hiệu quả với ít nhân viên hơn.



Tình trạng thiếu hụt lao động cũng từng khiến một số đại lý Toyota bị phát hiện gian lận trong kiểm tra xe năm 2021, buộc hãng phải cam kết cải thiện quy trình làm việc.



Dù nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh, số người nộp đơn xin cấp phép hành nghề thợ máy lại giảm xuống mức thấp kỷ lục 35.504 người trong năm tài chính 2024 - giảm hơn 50% so với đỉnh điểm năm 2004 - theo Hiệp hội Xúc tiến Dịch vụ Ôtô Nhật Bản./.

