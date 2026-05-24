Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong ngày nắng nóng

Bước vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để kiểm soát và tiết kiệm điện, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng…, nhờ đó giảm chi phí tiền điện hằng tháng và cũng góp phần bảo vệ môi trường./.
Bắc Ninh đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 10% điện trong cao điểm nắng nóng
Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ, riêng trong các tháng cao điểm nắng nóng thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% tổng sản lượng điện tiêu thụ.