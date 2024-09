Những công nghệ nổi bật của thiết bị chơi game cầm tay PlayStation 5 Pro

(Nguồn: playstation)

Công ty sản xuất hàng điện tử tiêu dùng Sony (Nhật Bản) vừa ra mắt thiết bị chơi game cầm tay PlayStation 5 phiên bản Pro với giá 700 USD.

Theo dự kiến, sản phẩm này sẽ lên kệ từ ngày 7/11.

Động thái trên diễn ra giữa lúc doanh số thiết bị chơi game cầm tay toàn cầu giảm sút. Hồi tháng 8/2024, Sony thông báo doanh số thiết bị chơi game cầm tay PlayStation 5 trong quý đầu tiên của tài khóa 2024-2025 đạt 2,4 triệu, giảm so với mức 3,3 triệu cùng kỳ tài khóa trước đó.

PS5 phiên bản Pro có card đồ họa nâng cấp nhiều hơn 67% đơn vị tính toán so với phiên bản thường.

Theo Sony, bản Pro được tích hợp các khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới hỗ trợ nâng cấp đồ họa vượt trội.

Trong số các công nghệ nổi bật của phiên bản nâng cấp có khả năng dò tia nâng cao (advanced ray-tracing), một kỹ thuật đồ họa máy tính mô phỏng cách ánh sáng phản chiếu trên các bề mặt.

Về dung lượng lưu trữ, PS5 Pro có ổ đĩa thể rắn 2 terabyte, lớn hơn ổ đĩa thể rắn 825 GB trên PS5 bản thường. Thiết bị cũng đi kèm bộ điều khiển không dây DualSense của Sony và hỗ trợ Wi-Fi 7. Khách hàng sẽ phải tốn kém thêm nếu muốn có ổ đĩa Blu-ray Ultra HD.

Cũng theo Sony, một số trò chơi sẽ được dán nhãn PS5 Pro Enhanced chỉ khả năng được tối ưu cho thiết bị chơi game phiên bản nâng cấp, chẳng hạn như: Alan Wake 2, Assassin’s Creed Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart và The Last of Us Part II Remastered./.

Công ty Sony và Apollo đề nghị mua tập đoàn Paramount với giá 26 tỷ USD Công ty giải trí Sony Pictures (SPE) và Công ty quản lý tài sản Apollo Global Management vừa đưa ra đề nghị mua lại tập đoàn truyền thông đại chúng đa quốc gia Paramount Global với giá 26 tỷ USD.