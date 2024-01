Những điều thú vị về bộ răng giả sắp được bán đấu giá của cố Thủ tướng Churchill

Ông Churchill có vài bộ răng giả. (Nguồn: CNN)

Theo CNN, một bộ răng giả của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill dự kiến sẽ có giá lên tới 8.000 bảng Anh (10.000 USD) khi nó được bán ở Anh vào tháng tới.

Công ty Đấu giá Cotswold cho biết cuộc đấu giá sẽ được tổ chức ở Cheltenham vào ngày 6/2.

Cotswold cho biết bộ răng sắp được đấu giá có lẽ được làm vào thời điểm đầu Chiến tranh Thế giới thứ Hai. "Đây chắc hẳn là một trong những món đồ đặc biệt nhất mà chúng tôi từng bán” - Giám đốc Công ty Đấu giá, Liz Poole, nói trong một tuyên bố.

Được thiết kế bởi nha sỹ riêng của Churchill là Wilfred Fish và do kỹ thuật viên Derek Cudlipp chế tạo, bộ răng này lần đầu tiên được con trai của Cudlipp là Nigel rao bán vào năm 2010. Khi đó, nó được bán với giá 15.200 bảng Anh (khoảng 23.700 USD).

Churchill, Thủ tướng Anh trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, có một số bộ răng giả được chế tạo đặc biệt để duy trì giọng nói ngọng tự nhiên của ông.

Sau khi mất vài chiếc răng khi vẫn còn ở độ tuổi 20, Churchill luôn mang theo hai bộ răng giả bên mình. Chúng giúp ông có thể thực hiện những bài phát biểu sôi nổi mà nhờ đó ông đã rất nổi tiếng.

Theo The Telegraph, Churchill đã đeo hàm răng giả trong bài diễn văn “We Shall Fight on the Beaches” nổi tiếng thời chiến, trong đó ông thề: “Chúng ta sẽ chiến đấu trên những bãi biển.”

Churchill gặp vấn đề về răng miệng trong suốt cuộc đời và mất vài chiếc răng ở độ tuổi 20. (Nguồn: The Telegraph)

Theo CNN, trong số những bộ răng giả của Churchill, một bộ đã được chôn cùng với Churchill khi ông qua đời. Một bộ khác hiện được trưng bày trong Bảo tàng Hunterian tại Đại học Phẫu thuật Hoàng gia ở London.

Theo Bảo tàng Hunterian, “một hàm răng giả vừa vặn là chỗ dựa quan trọng về thể chất và tâm lý". Nó cho phép Churchill phát biểu một cách hiệu quả - điều quan trọng đối với bất kỳ chính trị gia nào - và càng đặc biệt đối với một người mà kỹ năng diễn thuyết đóng vai trò quan trọng trong thành công như ông.

Bên cạnh bộ răng giả của Churchill, một số kỷ vật khác từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai cũng sẽ được bán trong cuộc đấu giá sắp tới.

Ví dụ, chiếc micro mà Churchill được cho là đã phát biểu trong Ngày Chiến thắng (8/5/1945) dự kiến sẽ đạt mức giá 8.000 bảng Anh (10.000 USD).

Chiếc micro này được trưng bày tại một nhà hàng ở Mỹ sau chiến tranh. Nó được gắn trên một cột gỗ, trên đó có một tấm đồng thau mang dòng chữ: “The Price of Freedom is Eternal Vigilance. Winston S Churchill” (tạm dịch: “Cái Giá của Tự do là Sự Cảnh giác Vĩnh viễn. Winston S Churchill”).

Một kỷ vật khác là cuốn sổ chữ ký có từ năm 1941 với 107 chữ ký của các phi công thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia - nhiều người trong số họ đã chiến đấu trong Trận chiến nước Anh (Battle of Britain). Cuốn sổ này có thể được bán với giá tới 20.000 bảng Anh (25.000 USD)./.

