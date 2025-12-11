Những món quà vặt đặc trưng của Hà Nội khi mùa Đông tới

Khi những đợt gió mùa đầu tiên quét qua các con phố, Hà Nội bỗng thay áo bằng một bầu không khí se lạnh đặc trưng mà chẳng nơi nào giống được. Trong cái rét ngọt ngào của mùa Đông, người ta lại tìm thấy một niềm vui rất riêng: rong ruổi trên những con đường quen thuộc, dừng chân bên những gánh hàng nhỏ, để thưởng thức những món quà vặt bình dị nhưng đầy ắp hơi ấm phố phường.

Món quà vặt Hà Nội vào mùa Đông không chỉ là những thức ăn làm ấm bụng, mà còn là ký ức, là nếp sống, là sự gắn kết giữa người với người. Mỗi món đều mang theo một câu chuyện, một hương vị khiến bất cứ ai từng nếm thử đều muốn quay lại, như để được ôm trọn không khí Hà Nội trong những ngày lạnh giá.

Bánh giò

Nhắc đến quà vặt mùa Đông Hà Nội, không thể bỏ qua bánh giò - món ăn giản dị nhưng đủ sức xoa dịu cái lạnh thấu da. Những chiếc bánh nóng hổi được mở ra từ lớp lá chuối xanh, để lộ phần bánh mềm, dẻo quánh cùng nhân thịt mộc nhĩ đậm đà. Chỉ cần ăn một miếng thôi là cảm giác ấm áp lan từ đầu lưỡi xuống tận dạ dày.

Có lẽ vì vậy mà những gánh bánh giò ở chợ Đồng Xuân, phố Thụy Khuê luôn Đông khách, nhất là vào sáng sớm hoặc những buổi chiều muộn khi gió lạnh lùa qua từng con phố.

Cháo sườn quẩy

Nếu mùa Hè, người ta tìm đến kem Tràng Tiền để giải nhiệt, thì mùa Đông lại là thời điểm của cháo sườn. Bát cháo nóng sánh mịn, rắc chút ruốc, thêm vài miếng quẩy giòn là đủ làm ấm cả một buổi chiều.

Cháo sườn Lý Quốc Sư hay cháo sườn Hàng Bồ luôn Đông khách, bởi chẳng gì dễ làm dịu cái lạnh hơn một bát cháo béo thơm, vọng lên từ gian bếp nhỏ giữa lòng phố cổ.

Trà gừng, cacao nóng

Mùa Đông Hà Nội không chỉ gói trong những món ăn, mà còn đọng lại trong những ly nước nóng làm ấm đôi bàn tay. Trà gừng cay nồng, cacao béo ngậy hay tách sữa gừng thơm nhẹ đều là lựa chọn quen thuộc của người Hà Nội trong những tối gió mùa.

Ngồi trong một quán nhỏ ở phố cổ, nhìn dòng người qua lại và nhấp ngụm nước nóng, bất cứ ai cũng cảm nhận được sự bình yên đặc trưng của mùa Đông nơi đây.

Ngô, khoai nướng

Giữa dòng người tấp nập, không khó để bắt gặp hình ảnh bắp ngô vàng hoặc củ khoai tím nướng trên bếp than hồng. Mùi thơm ngọt ngào quyện trong khói than bay theo gió lạnh khiến ai đi ngang cũng thấy ấm lòng.

Ngồi bên bếp than, chờ từng lớp vỏ cháy đượm để lộ phần ruột mềm ngọt bên trong, người ta như được quay lại với những ký ức xưa cũ. Không cầu kỳ, cũng không đắt đỏ, nhưng khoai nướng-ngô nướng lại là món quà vặt mang đậm chất Hà Nội mỗi khi Đông về.

Bánh trôi tàu

Bánh trôi tàu là món ăn không thể thiếu khi nhắc tới quà vặt mùa lạnh Hà Nội. Những viên bánh tròn trắng, nhân vừng đen hoặc đậu xanh, mềm dẻo nổi trong bát nước đường nóng có gừng thơm lừng.

Người Hà Nội thường rủ nhau đến phố Hàng Cân, Hàng Điếu hay gánh quà vặt nhỏ ven hồ Hoàn Kiếm để thưởng thức món bánh trôi tàu nóng hổi. Cảm giác vừa thổi vừa ăn, để viên bánh mềm tan trên đầu lưỡi giữa cái lạnh se sắt của mùa Đông, là trải nghiệm mà ai từng thử cũng khó quên.

Ốc nóng

Những quán ốc vỉa hè trở nên Đông nghịt mỗi khi gió mùa về. Đĩa ốc luộc nóng hổi, chấm cùng nước mắm gừng ớt cay nồng, là sự kết hợp hoàn hảo để đánh thức vị giác.

Từ ốc Hàng Da, ốc Đinh Liệt đến những quán nhỏ ở Trần Huy Liệu, tất cả đều trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Hà Nội trong những buổi tối se lạnh.

Hơi ấm níu chân người

Mùa Đông ở Hà Nội giống như một bản hòa tấu của hương vị. Không quá rực rỡ, cũng chẳng phô trương, nhưng những món quà vặt lại có sức cuốn hút lạ kỳ. Chúng khiến người ta muốn bước chậm lại, để tận hưởng từng khoảnh khắc, từng làn khói ấm bay lên từ gánh hàng ven đường.

Giữa những ngày Đông dài, thật dễ để tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé: một củ khoai nướng nóng giòn, một bát cháo sườn béo thơm hay một ly ca cao ấm tay. Và chính những điều bình dị ấy đã làm nên bản sắc của Hà Nội - thành phố luôn biết cách khiến con người ta yêu thương ngay từ những điều giản đơn nhất./.

