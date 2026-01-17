Niềm tin và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân vào những quyết sách mới của Đảng

Những ngày đầu năm 2026, trong tiết trời ấm áp, thành phố Huế rộn ràng chuẩn bị các công việc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trên các tuyến đường trung tâm của thành phố như: Lê Lợi, Hùng Vương, Hà Nội, Lê Duẩn… sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cùng hàng loạt băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ngập tràn khắp nơi. Không khí đoàn kết, phấn khởi lan tỏa từ đường phố đến từng nếp nhà. Người dân Cố đô bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào Đại hội XIV của Đảng - dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

(Vietnam+)