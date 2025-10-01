Ninh Bình giúp người dân ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất sau bão số 10

Sau ảnh hưởng của bão số 10, đặc biệt là trận dông lốc sáng 29/9, chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Hai ngày sau cơn lốc xoáy kinh hoàng, anh Ngô Văn Như (thôn Quần Phương 1, xã Quỹ Nhất) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự tàn phá của thiên tai. Dưới cái nắng gắt sau bão, anh tất bật mang đồ đạc, hàng hóa của gia đình ra phơi trên nền căn nhà cấp 4 bị tốc mái, sập tường.

Đứng trước căn nhà chỉ còn nền móng, ngổn ngang đồ đạc, không điện, không nước, anh Như vẫn không thể tin gia đình bỗng chốc rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Chỉ trong chốc lát, cơn lốc xoáy tràn qua mang theo căn nhà mà gia đình anh dồn hết của cải xây dựng và buôn bán với ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Tại Trung tâm y tế Nghĩa Hưng, chị Trần Thị Huyền, vợ anh Như cùng 4 bệnh nhân khác đang được các bác sỹ của trung tâm tích cực điều trị. Chị Huyền cũng như các bệnh nhân tại đây đều là nạn nhân của cơn lốc xoáy bất ngờ đó.

Chị Huyền chia sẻ rạng sáng hôm đó, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng gió gào thét bên ngoài. Chị chưa kịp định thần thì căn nhà đổ sập khiến chị ngất lịm.

Tỉnh dậy trong Trung tâm y tế, chị được các bác sỹ thông tin mình bị mảng kính văng gây đứt gân tay trái, sau này khả năng sẽ không thể làm việc nặng.

“Nhà cửa đổ nát hết, bản thân lại bị chấn thương, cuộc sống sau này của gia đình tôi chưa biết phải xoay xở ra sao,” chị Huyền tâm sự.

Bác sỹ Trần Thanh Tân, Khoa ngoại, Trung tâm y tế Nghĩa Hưng cho biết sáng 29/9, Trung tâm tiếp nhận 10 bệnh nhân bị tai nạn thương tích do dông lốc đến điều trị; trong đó 1 bệnh nhân tử vong ngay khi tới trung tâm do đa chấn thương nặng, 9 bệnh nhân khác được cấp cứu kịp thời với tình trạng chủ yếu là chấn thương ở tay, đầu, mặt.

Chăm sóc bệnh nhân bị thương do dông lốc tại Trung tâm y tế Nghĩa Hưng. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Ngay khi tiếp nhận, các y bác sỹ của Trung tâm đã tập trung cứu chữa bệnh nhân; có 2 trường hợp bệnh nặng phải chuyển tuyến, một số trường hợp nhẹ đã ra viện, số còn lại đang tiếp tục được các y, bác sỹ của Trung tâm theo dõi và điều trị tích cực.

Theo báo cáo của xã Quỹ Nhất, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa to, gió mạnh kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại rất nặng nề.

Xã có 4 người chết, 7 người bị thương, 94 nhà và các công trình phụ trợ bị đổ, tốc mái. Cơn lốc cũng làm 38 cột điện bị đổ gãy chủ yếu ở các thôn Quần Phương 1; thôn Phú Bình; thôn 10 khiến hơn 600 nhà dân bị mất điện.

Anh Vũ Văn Mùi, công nhân quản lý điện khu vực Nghĩa Hưng, cho biết khi có sự cố xảy ra, đơn vị đã nhanh chóng cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời khẩn trương có mặt ở hiện trường, đánh giá hiện trạng và tiến hành sửa chữa.

Với những cột điện bị gãy đổ, đơn vị đã dựng cột tạm để cấp điện. Đến 17 giờ ngày 30/9, 2/3 số khách hàng trong khu vực đã có điện. Dự kiến đến chiều 2/10, sẽ cấp đủ điện cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng.

Trước thiệt hại nặng nề do dông lốc gây ra, chính quyền xã Quỹ Nhất đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại, thực hiện các phương án hỗ trợ nhân dân đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các gia đình bị ảnh hưởng.

Các lực lượng công an, Đoàn thanh niên, các hội đoàn thể hỗ trợ, giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá, thu dọn cây đổ, đảm bảo an toàn giao thông và sinh hoạt.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức đoàn thể đã kết nối các đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm cho các gia đình bị thiệt hại.

Ông Hoàng Mạnh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quỹ Nhất, cho biết trước thiệt hại do thiên tai gây ra, công tác hỗ trợ nhân dân được xã triển khai khẩn trương.

Xã đã thành lập các đoàn tổ chức phúng viếng, thăm hỏi người dân bị thiệt mạng, thương tích do thiên tai gây ra đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, kịp thời báo cáo cấp trên để đề xuất hỗ trợ, vận động các nguồn lực xã hội hóa nhằm chung tay giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tỉnh Ninh Bình ghi nhận 9 người tử vong; 24 người bị thương, 19 nhà cấp 4 bị đổ sập; 823 nhà hư hỏng, tốc mái; 11 điểm trường học bị thiệt hại...

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã, phường bố trí nơi ở tạm thời, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị mất nhà cửa; hỗ trợ, cứu chữa miễn phí người bị thương do ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời thân nhân và hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người bị thiệt mạng theo phong tục địa phương.

Các lực lượng chức năng phối hợp, khẩn trương khắc phục các sự cố công trình hạ tầng bị ảnh hưởng do thiên tai; tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai hoàn thành trước ngày 5/10.

Các địa phương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ nhân dân theo đúng quy định.

Trường hợp địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, Ủy ban Nhân dân cấp xã có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và gửi Sở Tài chính để tổng hợp, xử lý theo quy định nhằm sớm đưa đời sống và sản xuất của nhân dân trở lại bình thường./.

Cận cảnh dông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình khiến 13 người thương vong Do ảnh hưởng của bão số 10 và dông lốc, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều thiệt hại nghiêm trọng, 6 người tử vong, 7 người bị thương.