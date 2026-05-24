Nổ lớn nhằm vào tàu chở lực lượng an ninh Pakistan, hơn 100 người thương vong

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h05 sáng 24/5 theo giờ địa phương khi đoàn tàu chở lực lượng thực thi pháp luật đang trên đường trở về sau kỳ nghỉ lễ đã rời ga Quetta Cantonment.

Nguyễn Hà
Một đoàn tàu chạy qua vùng Tây Nam Pakistan. (Nguồn: CNN)

Giới chức Pakistan ngày 24/5 cho biết ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hơn 82 người bị thương sau một vụ nổ xảy ra nhằm vào một đoàn tàu Jaffar Express tại tỉnh Balochistan, Tây Nam của nước này.

Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực hiện trường, trong khi công tác cứu hộ và điều tra vẫn đang được tiến hành.

Tân Hoa xã dẫn các nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h05 sáng 24/5 theo giờ địa phương khi đoàn tàu chở lực lượng thực thi pháp luật đang trên đường trở về sau kỳ nghỉ lễ đã rời ga Quetta Cantonment.

Sau vụ nổ, nhiều toa tàu bị trật bánh và ít nhất 2 toa bốc cháy, trong khi một số phương tiện gần đó cũng bị hư hại. Theo kênh truyền thông và tin tức News18 của Ấn Độ, vụ việc xảy ra khi đoàn tàu đang hướng về khu vực Quetta Cantonment (một khu quân sự lớn) gần Chaman Phatak, thành phố Quetta, tỉnh Balochistan.

Vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu vực, khiến đoàn tàu bị trật bánh và gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng. Kênh này cho rằng đây là một vụ tấn công tự sát.

Trong số những người thiệt mạng và bị thương có cả phụ nữ và trẻ em. Trong số những người bị thương, 57 người đã được chuyển tới bệnh viện quân y và 25 người được đưa tới bệnh viện dân sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thiết bị nổ tự chế được gắn trên một phương tiện, với lượng thuốc nổ ước tính hơn 70 kg, đã được sử dụng để thực hiện vụ tấn công.

Theo India Today (một trong những kênh tin tức và tuần báo tiếng Anh của Ấn Độ), nhóm phiến quân "Quân đội Giải phóng Baloch" (BLA) đã thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công tự sát, cho biết thêm rằng mục tiêu là các binh sỹ quân đội Pakistan đang di chuyển trên chuyến tàu xuất phát từ ga Quetta Cantonment./.

(TTXVN/Vietnam+)
