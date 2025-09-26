Nỗ lực phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Sáng 26/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia tổ chức Kỳ họp lần thứ XXIV về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Đại tướng Pol Saroeun, Cố vấn cấp cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia đồng chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, hai Bên đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung biên bản lần thứ XXIII. Dù điều kiện thông tin về nơi an táng liệt sỹ ngày càng khó khăn, nhưng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia vẫn được triển khai hiệu quả.

Trong đó, giai đoạn mùa khô 2024-2025, các Đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 781 hài cốt liệt sỹ.

Quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, các quân khu, các tỉnh, chính quyền hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn; đặc biệt phía Campuchia thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các Đội quy tập của Việt Nam trong mọi hoạt động, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin nơi an táng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Hai Bên thống nhất cho rằng, hiện nay, thông tin về nơi an táng liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh ngày càng ít, độ chính xác không cao.

Do đó, cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ.

Trước mắt, trong mùa khô 2025-2026, Việt Nam tiếp tục duy trì 11 Đội quy tập làm nhiệm vụ tại các tỉnh, thành phố của Campuchia.

Đồng thời, hai Bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh; tăng cường hợp tác, trao đổi, rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo cơ quan thường trực làm tốt công tác rà soát, thu thập, thẩm định thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; khảo sát đánh giá kết quả phối hợp của lực lượng làm nhiệm vụ hai Bên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ.

Hai Bên bày tỏ tin tưởng, trên cơ sở mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia; Ủy ban Chuyên trách Chính phủ hai nước sẽ phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hồi hương hài liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.

Hai Bên cũng nhất trí tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan triển khai xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia; quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước và phong tục tập quán của nhân dân Campuchia; tổ chức, phục vụ tốt các Đoàn đại biểu đến thăm, viếng Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Chính phủ, Quân đội và nhân dân hai nước.

Kết thúc kỳ họp, Thượng tướng Võ Minh Lương và Đại tướng Pol Saroeun ký biên bản Kỳ họp lần thứ XXIV làm căn cứ triển khai hoạt động phối hợp thời gian tới. Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Võ Minh Lương đã trao kinh phí hỗ trợ năm 2025 của Chính phủ Việt Nam đối với Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia./.

Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Campuchia mùa khô 2024-2025 Theo Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, qua rà soát thông tin, tổng số mộ liệt sỹ dự kiến tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn mùa khô 2024-2025 là 606 mộ trên địa bàn 10 tỉnh thuộc Campuchia.