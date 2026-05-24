Nổ súng gần Nhà Trắng, Mỹ huy động lực lượng an ninh

Các lực lượng cảnh sát và an ninh tập trung đông tại khu vực xung quanh Nhà Trắng vào tối 23/5 sau khi có báo cáo về các tiếng súng nổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm đó và đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận với Iran.

Cảnh sát đã phong tỏa các lối tiếp cận Nhà Trắng và các binh sỹ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã ngăn cản một số phóng viên tìm cách tiến vào khu vực này.

Các nhà báo đang có mặt tại Thảm cỏ phía Bắc (North Lawn) của Nhà Trắng vào lúc đó đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng họ được lệnh phải chạy và tìm nơi trú ẩn bên trong phòng họp báo của tòa bạch ốc./.

