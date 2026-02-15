Nổ xe bồn chở nhiên liệu tại Ghana, ít nhất 3 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu xảy ra ngày 14/2 trên tuyến cao tốc Accra - Kumasi, thuộc khu vực miền Đông Ghana.

Ông George Bossman Ohene-Boadi, Chỉ huy lực lượng cảnh sát địa phương, cho biết chiếc xe bồn chở nhiên liệu trên đã bị hỏng giữa đường.

Một số người vốn không được phép tiếp cận phương tiện này được cho là đã tìm cách hút nhiên liệu trên xe, tạo ra môi trường dễ cháy và dẫn đến vụ nổ.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm xe bồn, một xe buýt, một xe bán tải, một xe con và nhiều xe máy, khiến các phương tiện này bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ông Ohene-Boadi cho biết lực lượng cảnh sát đã được triển khai nhằm ngăn người dân tiếp cận hiện trường, đồng thời mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân chính xác xảy ra vụ việc.

Theo cảnh sát, một số nạn nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện công để cấp cứu./.

