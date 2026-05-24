Nvidia: Dự báo thị trường CPU trị giá 200 tỷ USD bao gồm cả Trung Quốc

Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, ngày 23/5 cho biết dự báo của ông về thị trường bộ xử lý trung tâm (CPU) trị giá 200 tỷ USD có bao gồm cả Trung Quốc.

Động thái này cho thấy Nvidia vẫn nhận thấy nhu cầu dài hạn lớn tại thị trường này, bất chấp những căng thẳng công nghệ đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trước đó tại cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh tuần này, ông Huang đã cố gắng trấn an các nhà đầu tư rằng công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới này có thể duy trì đà tăng trưởng bùng nổ nhờ nền tảng khách hàng rộng lớn. Ông đồng thời khẳng định các sản phẩm mới sẽ giúp Nvidia vượt qua mức doanh số 1.000 tỷ USD mà hãng đã dự báo cho các dòng chip AI chủ lực.

Cũng tại buổi họp này, ông Huang tiết lộ dòng bộ xử lý trung tâm "Vera" mới sẽ mở đường cho hãng thâm nhập vào một thị trường mới trị giá 200 tỷ USD. Đến ngày 23/5, trả lời báo giới khi vừa đến Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), ông Huang cho biết dự báo lạc quan nói trên có bao gồm cả Trung Quốc.

Bộ xử lý trung tâm (CPU) đang trở thành tâm điểm chú ý khi các doanh nghiệp chuyển hướng sang tác nhân Trí tuệ Nhân tạo-những hệ thống có khả năng tự vận hành độc lập. Xu hướng này đã mở rộng nhu cầu thị trường, thay vì chỉ tập trung vào bộ xử lý đồ họa (GPU) vốn trước nay chuyên dùng để huấn luyện các mô hình Trí tuệ Nhân tạo lớn.

Hiện tại, Nvidia đã được Chính phủ Mỹ cấp phép bán dòng chip H200, nhưng vẫn chưa nhận được sự phê duyệt từ giới chức Trung Quốc, trong bối cảnh nước này cũng đang ra sức thúc đẩy các nhà cung cấp chip nội địa.

Các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong tháng này vẫn chưa mang lại bước đột phá tức thì để Nvidia có thể bán chip H200 sang Trung Quốc. Ông Huang cũng có mặt trong chuyến đi với tư cách là thành viên thuộc phái đoàn Mỹ.

Tuần trước, có thông tin cho biết phía Mỹ đã chấp thuận cho khoảng 10 công ty Trung Quốc mua H200, dòng chip Trí tuệ Nhân tạo mạnh thứ hai của Nvidia, song cho đến nay vẫn chưa có một đơn hàng nào được giao thành công./.

Trung Quốc cấp phép cho doanh nghiệp trong nước mua chip AI từ Nvidia Quyết định được đưa ra sau khi Nvidia chờ đợi sự chấp thuận từ cơ quan quản lý của hai nước trong nhiều tháng, đánh dấu một bước ngoặt cho sự trở lại của "gã khổng lồ" chip Mỹ tại thị trường tỷ dân.

​