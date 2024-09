NXB Giáo dục Việt Nam sẽ cung ứng cho vùng lũ 18 triệu bản sách giáo khoa

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức in ngay 10 triệu bản sách giáo khoa bổ sung, cộng với số lượng sách hiện còn trong kho, số sách cung ứng cho vùng lũ khoảng 18 triệu bản.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ in bổ sung để cung ứng sách giáo khoa cho khu vực bị mưa lũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 18/9, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tùng - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cung ứng sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ, đơn vị này sẽ dồn toàn lực để thực hiện nhiệm vụ.

Trước mắt, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức in ngay 10 triệu bản sách giáo khoa bổ sung, cộng với số lượng sách hiện còn trong kho, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ cung ứng cho vùng lũ khoảng 18 triệu bản sách giáo khoa. Trong 1-2 tuần tới, sau khi có số liệu chính xác nhu cầu của các địa phương, nếu còn thiếu, đơn vị này sẽ tổ chức in thêm.

Cũng theo ông Tùng, chi phí in gia công theo đơn giá bình quân cho 10 triệu bản sách ước khoảng dưới 30 tỷ đồng. Toàn bộ số sách giáo khoa in bổ sung cung cấp cho học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ sẽ được triển khai với tinh thần phục vụ. Đối với số lượng sách giáo khoa được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức in bổ sung để cung ứng cho vùng lũ sẽ áp dụng giảm 10% giá bìa (tương đương khoảng 50% chi phí phát hành).

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng sẽ dành một khoản kinh phí để tặng số lượng lớn sách giáo khoa cho học sinh những vùng bị thiệt hại nặng. Tính đến 18/9, đơn vị này đã trao tặng 2.200 bộ sách giáo khoa tới các tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên... trị giá 550 triệu đồng. Thông qua công đoàn ngành giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã quyên góp ủng hộ 620 triệu đồng gửi tới đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trường học bị ngập vì bão Yagi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số liệu báo cáo của 18/26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về bộ cho thấy tính đến ngày 16/9, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ước tính 1.260 tỷ đồng.

Thống kê cũng cho thấy có trên 41.500 bộ sách giáo khoa bị hư hỏng, trong đó có gần 24.000 bộ sách giáo khoa tiểu học; gần 10.600 bộ sách giáo khoa trung học cơ sở và trên 7.000 bộ sách giáo khoa trung học phổ thông. Địa phương bị thiệt hại nhiều nhất về sách giáo khoa là Yên Bái với gần 28.700 bộ, tiếp đó là Cao Bằng với trên 7.400 bộ, Quảng Ninh gần 3.400 bộ.

Trước đó, ngày 9/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5212/BGDĐT-GDTrH gửi các sở giáo dục và đào tạo và các nhà xuất bản in ấn, phát hành sách giáo khoa về việc cung ứng sách giáo khoa cho các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Sách giáo khoa sẽ được cung ứng bổ sung phục vụ học sinh bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. (Ảnh: Hoàng Hiếu/Vietnam+)

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 (bão YAGI) và mưa lũ sau bão, để chủ động khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 và chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường học tập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở chủ động rà soát, thống kê tình hình thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập của nhà trường và học sinh do bão, lũ gây ra để có phương án khắc phục và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Các sở giáo dục và đào tạo kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bị thiệt hại do mưa, bão sớm ổn định học tập; thực hiện các giải pháp để việc dạy học ở các nhà trường an toàn, hiệu quả.

Bộ GD-ĐT phát động toàn ngành ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục đã ủng hộ tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng. Hoạt động ủng hộ sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới.

Đối với các đơn vị tổ chức biên soạn, phát hành sách giáo khoa Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chủ động phối hợp với các địa phương rà soát, nắm bắt kịp thời tình hình sách giáo khoa bị hư hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 để khẩn trương in ấn bổ sung và cung ứng kịp thời cho giáo viên, học sinh tổ chức dạy học, ưu tiên cho học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp; không để xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung sách giáo khoa.

Các đơn vị xuất bản phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo chủ động hỗ trợ sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập cho học sinh các gia đình chính sách, học sinh bị thiệt hại nặng nề do mưa, bão để sớm ổn định học tập./.