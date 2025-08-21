Ô nhiễm bom mìn, vật nổ tại Việt Nam còn nặng nề, phức tạp

Theo báo cáo ô nhiễm bom mìn vật nổ tại Việt Nam vẫn còn nặng nề, phức tạp. C ả nước còn khoảng 5,6 triệu héc-ta bị ô nhiễm, chiếm 17,71% diện tích đất tự nhiên; chủng loại bom mìn vật nổ đa dạng, biến động phức tạp, liên tục phát hiện bom mìn vật nổ và xảy ra các vụ tai nạn bom mìn vật nổ ở nhiều địa phương, cả ở thành phố lớn và các khu vực đông dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể là 15 năm qua, đã khảo sát, rà phá làm sạch được khoảng 500 nghìn héc-ta đất; giảm thiểu các vụ tai nạn bom mìn vật nổ trên phạm vi toàn quốc, hạn chế thiệt hại về người và tài sản; nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng tránh cho nhân dân, trách nhiệm của cộng đồng chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh./.