Ô nhiễm bụi mịn lan rộng khắp Thái Lan, nhiều khu vực vượt chuẩn an toàn

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Cơ quan Phát triển công nghệ không gian và thông tin địa lý Thái Lan (Gistda) cho biết nồng độ bụi siêu mịn vượt ngưỡng an toàn đo được trong sáng ngày 31/12 đã bao phủ thủ đô Bangkok và 48 tỉnh thành khác của nước này.

Báo cáo của Gistda cho biết nồng độ bụi mịn có đường kính 2,5 micromet trở xuống (PM2.5) vượt ngưỡng an toàn dao động từ 37,8 đến 74,0 microgam trên mét khối (µg/m3) không khí tại Bangkok và 48 tỉnh thành.

Ngưỡng an toàn do chính phủ Thái Lan quy định cho PM2.5 là 37,5 µg/m3.

Mức ô nhiễm cao nhất, 74,0 µg/m3, được ghi nhận tại tỉnh Nong Khai (Đông Bắc), giáp với thủ đô Vientiane của Lào.

Theo thứ tự giảm dần, những nơi khác có nồng độ bụi độc hại là Samut Songkhram, Samut Sakhon, Ang Thong… đến Sukhothai, Ubon Ratchathani và Nong Bua Lam Phu.

Trong khi đó, chất lượng không khí ở khu vực miền Nam nhìn chung và tỉnh du lịch Mae Hong Son ở phía Bắc được ghi nhận ở mức rất tốt. Các tỉnh khác có chất lượng không khí tốt hoặc trung bình.

Trước đó, ngày 30/12, Trung tâm Truyền thông kiểm soát ô nhiễm không khí (APCC) của Thái Lan phát cảnh báo về tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng từ ngày 30/12/2025 đến ngày 3/1/2026.

Báo cáo của cơ quan này cho thấy nồng độ PM2.5 được phát hiện vượt quá tiêu chuẩn ở nhiều tỉnh thành trên khắp Thái Lan, đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận, và tình hình vẫn có chiều hướng đáng lo ngại.

Trước tình hình trên, APCC khuyến cáo người dân lưu ý theo dõi sức khỏe bản thân và gia đình, giảm thời gian hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang chống bụi (N95) khi ra ngoài.

Đối với các nhóm dễ bị tổn thương (trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền), APCC khuyến cáo nên tránh các hoạt động ngoài trời và cần nhanh chóng đến gặp bác sỹ nếu gặp bất kỳ triệu chứng bất thường nào như ho, khó thở hoặc kích ứng mắt.

Nhà chức trách Thái Lan cũng khuyến cáo người dân theo dõi tình hình ô nhiễm không khí và cảnh báo của chính quyền thông qua trang web Air4Thai.com hoặc airbkk.com; ứng dụng: Air4Thai và AirBKK./.

