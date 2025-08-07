Ông Bùi Văn Lương được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Sáng 7/8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Dự kỳ họp có lãnh đạo Tỉnh ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng hơn 100 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV.

Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Bùi Văn Lương đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Văn Lương sinh năm 1976, quê quán phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là Tiến sỹ Quản lý Kinh tế.

Ông Bùi Văn Lương từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại địa phương như: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Bí thư Thành ủy Phổ Yên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh việc xem xét, kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần này không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu về tổ chức bộ máy lãnh đạo mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với đồng chí Bùi Văn Lương khi được phân công giữ trọng trách mới, phù hợp năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác.

Trước đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân để nhận nhiệm vụ mới./.

