Ông Hồ Sỹ Hùng đã được bầu làm Chủ tịch VCCI lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 3/11, căn cứ Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Thường trực VCCI tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, ông Hồ Sỹ Hùng được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cương vị công tác mới, ông Hồ Sỹ Hùng cho biết nhận thức sâu sắc đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm, trọng trách lớn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước hết phải giữ vững sự đoàn kết, phát huy dân chủ, thống nhất, nguyên tắc làm việc của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Thường trực VCCI, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu đồng thời kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước.

Theo đó, tân Chủ tịch VCCI cam kết bằng tri thức, kinh nghiệm trong hơn 30 năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau sẽ không ngừng nỗ lực cầu thị học hỏi, nâng cao năng lực công tác, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cán bộ và doanh nghiệp; Tận tâm, tận lực trong công tác vì sự phát triển bền vững của của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cơ quan VCCI trong kỷ nguyên mới.

Nhìn lại chặng đường phát triển 62 năm vẻ vang đã qua, ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa tiên phong của các thế hệ Hội viên, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động VCCI qua các thời kỳ đối với công cuộc đổi mới, đối với sự phát triển của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, VCCI đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác, được cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam tin cậy, là đối tác lớn, uy tín của giới kinh doanh quốc tế.

Tuy vậy, Chủ tịch VCCI cũng chỉ ra trên con đường đi chưa có tiền lệ, không có mô hình định sẵn, trong bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế, trước yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, VCCI còn rất nhiều việc phải làm với những thời cơ, vận hội xen lẫn khó khăn, thách thức phía trước.

“Là một tổ chức hội quần chúng ở trung ương do Đảng, Nhà nước thành lập và giao nhiệm vụ, tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam, VCCI tiếp tục gánh trên vai sứ mệnh chính là xây dựng một đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân có khát vọng và tinh thần dân tộc, đủ năng lực, bản lĩnh, trí tuệ để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng vì hạnh phúc của nhân dân,” ông Hùng nói.

Theo đó, ông Hùng khẳng định VCCI tiếp tục hỗ trợ phát triển một lực lượng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao dựa trên đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, vững vàng hội nhập vươn ra thế giới, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, VCCI sẽ cùng đội ngũ doanh nhân phải phối hợp, hợp tác, kết nối chặt chẽ với các cơ quan quản lý các cấp, đóng góp vào quá trình đối mới cơ chế quản lý, tiên phong mở đường trong các lĩnh vực mới, then chốt, khai mở các thị trường mới giàu tiềm năng. Đây cũng chính là quá trình gỡ khó, gỡ vướng cho doanh nghiệp, là quá trình hỗ trợ, hậu thuẫn cho doanh nghiệp lớn lên, đủ sức cạnh tranh ở cả sân nhà lẫn khu vực và quốc tế./.

