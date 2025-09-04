Ông hoàng thời trang Giorgio Armani trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 91

Ngày 4/9, ngành thời trang thế giới mất đi một biểu tượng vĩ đại khi nhà thiết kế người Italy Giorgio Armani.

Ông đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 91, ra đi trong vòng tay của người thân.

Với biệt danh trìu mến là "Re Giorgio" (Vua Giorgio), ông Armani không chỉ là một nhà thiết kế mà còn là linh hồn của phong cách thời trang Italy hiện đại.

Sự nghiệp của ông là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật tinh tế và tài năng kinh doanh xuất chúng, gây dựng nên một đế chế thời trang với doanh thu hằng năm lên đến hàng tỷ euro.

Sự tỉ mỉ đến từng chi tiết là điều làm nên tên tuổi của ông. Từ những mẫu thiết kế đầu tiên, chiến dịch quảng cáo, cho đến cả việc tự tay chỉnh lại mái tóc của người mẫu trước khi họ sải bước trên sàn diễn, mọi thứ đều được ông chăm chút.

Đam mê công việc là vậy, nhưng vào tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên trong sự nghiệp thời trang lừng lẫy của mình, ông Armani đã phải chấp nhận vắng mặt tại Tuần lễ Thời trang Nam Milan. Sự vắng mặt đó giờ đây trở thành khoảnh khắc đầy xót xa, báo hiệu sự ra đi của một huyền thoại.

Để bày tỏ lòng tiếc thương ông, một phòng tang lễ sẽ được tổ chức tại Milan vào ngày 6 - 7/9 để công chúng và những người yêu mến người làm nên tên tuổi của hãng thời trang Giorgio Armani có thể đến viếng.

Sau đó, lễ tang riêng tư sẽ được cử hành vào một ngày khác, khép lại một hành trình sáng tạo đầy cảm hứng và chắc chắn sẽ để lại khoảng trống lớn trong lòng những người hâm mộ thời trang trên toàn thế giới./.

Huyền thoại thời trang thế giới Roberto Cavalli qua đời ở tuổi 83 Roberto Cavalli là người đặt nền móng cho trường phái in họa tiết thiên nhiên và phun cát lên vải jeans; là "cha đẻ" của phương pháp in trên da khiến các thương hiệu lớn ứng dụng vào sản phẩm.