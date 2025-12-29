Ông Kim Jong Un giám sát diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa

Ngày 29/12, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát một cuộc diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, được tiến hành trước đó 1 ngày trên vùng biển phía Tây của Triều Tiên.

Theo KCNA, cuộc diễn tập nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng phản công và khả năng tác chiến của các đơn vị tên lửa tầm xa, đồng thời đánh giá độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược liên quan.

Các tên lửa đã bay theo quỹ đạo định sẵn trên không phận vùng biển phía Tây trong khoảng hơn 2 giờ 46 phút trước khi đánh trúng mục tiêu.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un cho rằng kết quả cuộc diễn tập cho thấy độ tin cậy và mức độ sẵn sàng chiến đấu của năng lực phản công chiến lược.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thường xuyên kiểm tra khả năng phản ứng nhanh và độ tin cậy của các thành phần trong lực lượng răn đe hạt nhân, trong bối cảnh Triều Tiên đối mặt với nhiều thách thức về an ninh.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định Đảng Lao động Triều Tiên và chính phủ nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển lực lượng tác chiến hạt nhân trong thời gian tới.

Trong khi đó, hãng Yonhap của Hàn Quốc đưa tin quân đội nước này đã phát hiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa từ khu vực Sunan, gần Bình Nhưỡng, vào khoảng 8h ngày 28/12, đồng thời nhận định Bình Nhưỡng có thể tiếp tục tiến hành các vụ thử tên lửa vào cuối năm nay./.

