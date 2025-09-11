Ông Nguyễn Đức Thành được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh

Tại Kỳ họp thứ 30, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 11/9, ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu vào chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh với số phiếu đồng ý của 100% đại biểu có mặt.

Ông Nguyễn Đức Thành sinh năm 1970, từng kinh qua các vị trí công tác như: Bí thư Tỉnh Đoàn; Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô (nay là đặc khu Cô Tô); Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủyCùng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với bà Vi Ngọc Bích để nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thống nhất bãi bỏ 7 nghị quyết không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; sửa đổi, bổ sung 22 nghị quyết cho phù hợp tình hình thực tiễn, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của tỉnh trong việc kịp thời hoàn thiện hệ thống pháp lý, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp được thông suốt, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị nhà nước tại địa phương.

Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2025, trong đó điều chỉnh giảm gần 833 tỷ đồng của 2 dự án không có khả năng giải ngân và phân bổ lại số vốn này cho 64 dự án có khả năng thực hiện; phân bổ trên 47,8 tỷ đồng cho 6 dự án chuyển tiếp; phân bổ trên 587,8 tỷ đồng cho 18 dự án khởi công mới, nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công...

Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm tiếp tục kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, tiến độ triển khai dự án và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ở các cấp ngân sách, trong đó có nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các địa phương, đảm bảo nguồn vốn đầu tư được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan.

Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh giảm hơn 4.675 tỷ đồng của 3 dự án không có khả năng giải ngân và bổ sung cho 41 dự án (gồm 10 dự án hoàn thành và 31 dự án khởi công mới).

Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện tổ chức triển khai, quản lý và điều hành kế hoạch; rà soát, chuẩn hóa danh mục các dự án, đặc biệt là các dự án tiếp nhận từ cấp huyện, bảo đảm khả năng cân đối vốn, không vượt tổng mức trung hạn và kế hoạch năm 2025, cũng như không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Việc điều chỉnh phải hoàn thành trước ngày 31/12/2025 và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến phát triển hạ tầng, quản lý đất đai và sử dụng tài nguyên như: Thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh./.

