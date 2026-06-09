Ông Trần Văn Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Chiều 9/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XV nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ ba (chuyên đề) nhằm thông qua một số nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, với số phiếu tán thành cao, ông Trần Văn Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Văn Hậu, sinh năm 1973, quê quán phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên, thường trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên; trình độ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Trần Văn Hậu từng giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tại kỳ họp, ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh trong 5 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,14% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây. Hoạt động xuất khẩu, thương mại, dịch vụ phát triển tích cực. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 24,2 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 12.300 tỷ đồng, bảo đảm tiến độ dự toán năm...

Toàn tỉnh đang tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 11% và hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 đã đề ra.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với cả hệ thống chính trị.

Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ ba thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh và cả hệ thống chính trị, kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đẩy nhanh việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thành những cơ chế, chính sách cụ thể; không để chậm trễ các quyết sách quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua một số nghị quyết quan trọng như quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030; Quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên (trước sắp xếp) và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn (trước sắp xếp)./.

Ông Nguyễn Hồng Dương được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Ông Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031