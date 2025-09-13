Kinh tế

Tài chính

Ông Trump kêu gọi NATO áp thuế cao đối với Trung Quốc, ngừng mua dầu Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội: “NATO, với tư cách một khối, áp thuế 50-100% đối với Trung Quốc... sẽ giúp ích rất nhiều trong việc chấm dứt cuộc chiến chết chóc nhưng vô lý này.”

Cơ sở lọc dầu ở giếng dầu Vankorskoye thuộc vùng Krasnoyarsk (Nga). (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Cơ sở lọc dầu ở giếng dầu Vankorskoye thuộc vùng Krasnoyarsk (Nga). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo các hãng tin RIA Novosti, AFP và Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 đã kêu gọi các nước thành viên NATO áp mức thuế từ 50-100% đối với hàng hoá Trung Quốc, coi đây là biện pháp có thể góp phần quan trọng trong việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “NATO, với tư cách một khối, áp thuế 50-100% đối với Trung Quốc - sẽ được rút lại hoàn toàn sau khi chiến tranh Nga-Ukraine kết thúc - sẽ giúp ích rất nhiều trong việc chấm dứt cuộc chiến chết chóc nhưng vô lý này.”

Ngoài ra, ông Trump còn tuyên bố: “Tôi sẵn sàng áp đặt trừng phạt mạnh đối với Nga khi tất cả các quốc gia NATO nhất trí và bắt đầu thực hiện bước đi tương tự, và khi mọi quốc gia NATO ngừng mua dầu từ Nga.”

Theo Reuters, ông Trump đã gửi thư tới các quốc gia NATO, thúc giục họ chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu dầu Nga và áp dụng các biện pháp trừng phạt tương tự, nhằm gia tăng sức ép buộc Moskva chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Cuối tháng trước, Mỹ đã tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng hóa Ấn Độ. Mức thuế 50% đã bắt đầu áp dụng từ ngày 27/8 đối với nhiều mặt hàng Ấn Độ, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trừng phạt New Delhi vì tiếp tục mua dầu từ Nga.

Động thái này cũng nằm trong chiến dịch của ông Trump nhằm gia tăng sức ép để chấm dứt xung đột tại Ukraine, khi doanh thu từ dầu mỏ được coi là nguồn tài chính chủ chốt của Moskva.

Trong diễn biến liên quan, đại diện cấp cao phụ trách n ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, hôm 12/9 cho hay Brussels đang hoàn tất gói trừng phạt mới, dự kiến áp đặt thêm hạn chế đối với hoạt động bán dầu mỏ, đội tàu lách các lệnh trừng phạt (còn gọi là "hạm đội bóng tối") của Nga và cả lĩnh vực ngân hàng.

Trong khi đó, Pháp và Đức đang thúc giục EU đưa các tập đoàn dầu khí lớn của Nga vào danh sách trừng phạt trong gói biện pháp tiếp theo.

Bloomberg mới đây dẫn tài liệu do hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu ủng hộ nêu rõ: “Cần xem xét thêm các bước, đặc biệt là đưa những tập đoàn dầu mỏ lớn như Lukoil hoặc Litasco vào danh sách, nhằm gây sức ép tối đa lên khả năng xuất khẩu dầu của Moskva.”./.

(Vietnam+)
#Phương Tây trừng phạt Nga #Phương Tây trừng phạt kinh tế Nga #chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine Mỹ Nga Trung Quốc Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

Thượng đỉnh Nga Mỹ

Căng thẳng Nga-phương Tây

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VPBank khẳng định một số thông tin quan trọng của khách hàng như tên đăng nhập, mật khẩu, sinh trắc học và thông tin thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng không được gửi sang hệ thống CIC. (Ảnh: Vietnam+)

VPBank, 9Pay nói gì về sự cố an ninh mạng xảy ra tại CIC?

VPBank và 9Pay đồng loạt lên tiếng trấn an khách hàng sau sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC). Hai đơn vị khẳng định hệ thống bảo mật an toàn, không chia sẻ thông tin nhạy cảm và khách hàng không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố.