OpenAI nộp đơn IPO với định giá mục tiêu 1.000 tỷ USD

Ngày 8/6, OpenAI- công ty phát triển chatbot AI ChatGPT, đã bí mật nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ, gia nhập làn sóng các doanh nghiệp Trí tuệ Nhân tạo (AI) tìm đường lên sàn chứng khoán trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng quan tâm tới lĩnh vực đang bùng nổ này.

OpenAI không công bố quy mô hay các điều khoản của đợt IPO và cho biết, thời điểm niêm yết vẫn chưa được xác định. Công ty cho rằng quá trình này có thể còn mất thời gian vì vẫn còn một số mục tiêu được thực hiện thuận lợi hơn khi duy trì tư cách doanh nghiệp tư nhân.

Trước đó, một số hãng tin cho biết OpenAI đang hướng tới mức định giá lên tới 1.000 tỷ USD trong đợt IPO có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 9 tới. Nếu đạt được mức định giá này, OpenAI sẽ trở thành một trong ba doanh nghiệp có giá trị từ 1.000 tỷ USD trở lên gia nhập thị trường chứng khoán trong thời gian ngắn.

Giới quan sát cũng xem đây là phép thử quan trọng nhất trong nhiều năm qua đối với nhu cầu của nhà đầu tư dành cho các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao.

Trước OpenAI, công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã nộp hồ sơ IPO với kế hoạch huy động khoảng 75 tỷ USD, tương ứng mức định giá 1.750 tỷ USD. Nếu hoàn tất, đây sẽ là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử. Trên các nền tảng thị trường dự báo, nơi nhà đầu tư đặt cược vào kết quả của các sự kiện trong tương lai, phần lớn người tham gia đều dự đoán OpenAI sẽ nộp hồ sơ IPO trước đối thủ Anthropic.

Việc OpenAI và Anthropic cùng chuẩn bị lên sàn được xem là dấu mốc quan trọng của ngành công nghệ cũng như thị trường tài chính toàn cầu, trong bối cảnh Trí tuệ Nhân tạo nhanh chóng trở thành chủ đề đầu tư nổi bật nhất của thập niên này.

Đầu năm nay, OpenAI cho biết đang huy động 110 tỷ USD với mức định giá khoảng 840 tỷ USD từ các nhà đầu tư lớn như SoftBank, Amazon và Nvidia. Khi đó, công ty cũng tiết lộ ChatGPT đã có hơn 900 triệu người dùng hoạt động mỗi tuần và hơn 50 triệu thuê bao trả phí.

Động thái nộp hồ sơ IPO diễn ra sau khi OpenAI đàm phán lại quan hệ hợp tác với Microsoft, một trong những nhà đầu tư sớm nhất của công ty. Thỏa thuận mới cho phép OpenAI mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ khác như Amazon và Google.

Khoản đầu tư tổng cộng 13 tỷ USD của Microsoft kể từ năm 2019 được xem là nền tảng quan trọng giúp OpenAI tăng trưởng nhanh chóng, đồng thời thúc đẩy hoạt động của dịch vụ điện toán đám mây Azure.

Tháng 3/2026, OpenAI cho biết doanh thu hàng tháng của công ty đã đạt khoảng 2 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng nhanh gấp khoảng bốn lần so với các doanh nghiệp từng định hình kỷ nguyên Internet và di động như Alphabet hay Meta ở giai đoạn phát triển tương tự. Con số này tăng mạnh so với mức doanh thu khoảng 1 tỷ USD mỗi quý vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, OpenAI đã thông báo với các nhà đầu tư trong vòng gọi vốn gần đây nhất rằng công ty chưa kỳ vọng có lãi trước năm 2030.

Dù là đơn vị tiên phong thúc đẩy làn sóng Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh, OpenAI hiện phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ nhiều đối thủ. Trong số đó, Anthropic nổi lên là một trong những thách thức lớn nhất. Nhu cầu sử dụng trợ lý Trí tuệ Nhân tạo Claude của công ty này trong cộng đồng lập trình viên đang tăng nhanh, trong khi một số doanh nghiệp đã triển khai mô hình Trí tuệ Nhân tạo cao cấp Mythos để phát hiện các lỗ hổng trong mã nguồn phần mềm.

Các chuyên gia ngân hàng nhận định những đợt IPO quy mô lớn của OpenAI và Anthropic có thể tạo động lực mới cho thị trường IPO Mỹ, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ hút bớt dòng vốn khỏi các thương vụ niêm yết quy mô nhỏ hơn/.

OpenAI ra mắt các công cụ Codex mới dành cho công việc văn phòng OpenAI đã phát hành một bộ sáu plugin nhắm vào các công việc cụ thể: phân tích dữ liệu, sản xuất sáng tạo, bán hàng, thiết kế sản phẩm, đầu tư vốn chủ sở hữu và ngân hàng đầu tư.

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