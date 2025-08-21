Palestine lên án kế hoạch của Israel xây khu định cư mới ở Bờ Tây

Ngày 20/8, Chính quyền Palestine đã lên án việc Israel phê duyệt một dự án định cư quan trọng ở Bờ Tây, cho rằng điều này làm suy yếu cơ hội đạt được giải pháp hai nhà nước.

Trong một tuyên bố, cơ quan ngoại giao của Palestine nhấn mạnh việc phê duyệt dự án tại khu vực E1 "gây chia cắt thống nhất về địa lý và nhân khẩu học, đồng thời chia tách Bờ Tây thành các khu vực tách biệt."

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Israel chính thức phê duyệt dự án khu định cư mới tại E1, vùng có nhiều tranh chấp ở Bờ Tây.

Cụ thể, Hội đồng Quy hoạch Cấp cao Israel phê duyệt xây dựng 3.753 căn nhà, bao gồm 3.401 căn nhà mới tại E1. Dự án sẽ kết nối các khu định cư để tạo thành một dải đất kéo dài ngăn cách Bờ Tây với Đông Jerusalem.

Trước đó, kế hoạch này của Israel cũng đã bị Liên hợp quốc, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu phản đối, cho rằng sẽ làm gia tăng căng thẳng và hủy hoại khả năng thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Khu vực E1 nằm ở phía Đông Jerusalem, giữa thành phố này và khu định cư Ma'ale Adumim. Đây là một điểm nóng tranh cãi vì việc xây dựng ở đây sẽ gần như cắt đứt Đông Jerusalem với phía Bắc Bờ Tây. Các kế hoạch xây dựng tại E1 từng bị đóng băng trong nhiều năm, do vấp phải sự phản đối từ quốc tế.

Theo thống kê, hiện có hơn 720.000 người định cư Israel đang sống ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, cùng với 3,3 triệu người Palestine.

Các khu định cư được coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả phán quyết vào tháng 7/2024 của Tòa án Công lý Quốc tế./.

