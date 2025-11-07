Phấn đấu đến năm 2030: Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thông qua Nghị quyết Đại hội, nhất trí mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thông qua Nghị quyết Đại hội, nhất trí mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội xác định mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực…

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 khoảng 10-10,5%; trong đó khu vực nông, lâm và thủy sản tăng 5-5,5%/năm; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 14,5-15,5%/năm; khu vực dịch vụ tăng 11-11,5%/năm.

Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt từ 6.700-7.500 USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35-40% GRDP. Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,75; đến năm 2030 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030) cơ bản không còn hộ nghèo./.

Phó Thủ tướng: Lâm Đồng cần phát huy 4 lợi thế lịch sử để thu hút đầu tư Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Lâm Đồng đang có cơ hội phát triển lịch sử với 4 trụ cột thế mạnh về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản dồi dào, năng lượng tái tạo đa dạng.