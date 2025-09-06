Phân luồng giao thông phục vụ Triển lãm Thành tựu đất nước đến hết 15/9

Công an thành phố Hà Nội tổ chức tạm cấm các xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500kg trở lên, xe ôtô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500kg, xe khách dưới 29 chỗ và xe ôtô cá nhân, xe môtô hoạt động trên một số tuyến đường: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa./.

(TTXVN/Vietnam+)