Pháp: Bắt giữ 7 nghi phạm vụ bắt cóc đòi tiền chuộc bằng tiền kỹ thuật số

Ngày 5/9, các công tố viên tại thành phố Lyon (Pháp) cho biết 7 đối tượng, gồm 6 người trưởng thành và 1 thiếu niên 17 tuổi, đã bị khởi tố và tạm giam liên quan đến vụ bắt cóc một công dân Thụy Sĩ nhằm đòi tiền chuộc bằng tiền kỹ thuật số.



Theo cơ quan công tố, nạn nhân là một thanh niên 22 tuổi sống tại bang Vaud (Thụy Sĩ), bị nhóm này bắt giữ hôm 29/8 tại thành phố Valence, miền Đông Nam nước Pháp.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Pháp (GIGN) cùng khoảng 150 binh sỹ đã mở chiến dịch giải cứu và đưa nạn nhân ra ngoài an toàn hôm 1/9. Trong thời gian bị giam giữ, nạn nhân đã bị hành hung nghiêm trọng.



Phía Thụy Sĩ cho biết vụ việc có thể bắt nguồn từ tranh chấp liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Cảnh sát nước này cũng đã phối hợp với các đồng nghiệp Pháp sau khi nhận được tin mật báo chỉ một ngày sau vụ bắt cóc xảy ra.



Đây là một trong loạt vụ phạm tội nhằm vào giới sở hữu hoặc kinh doanh tiền kỹ thuật số tại Pháp. Hồi tháng 1, doanh nhân tiền số David Balland - người đồng sáng lập công ty Ledger - từng bị bắt cóc, tra tấn và đòi tiền chuộc trước khi được giải cứu.

Đến tháng 5, cha của một người điều hành công ty tiền kỹ thuật số tại Malta cũng bị nhóm vũ trang bắt giữ tại Paris, yêu cầu tiền chuộc hàng triệu euro, trước khi lực lượng an ninh can thiệp thành công./



