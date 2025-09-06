Pháp: Bé gái 9 tuổi trở thành người trẻ nhất lịch sử thi đỗ bằng tú tài

Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp ngày 5/9 (giờ địa phương) xác nhận một nữ sinh 9 tuổi đã giành được bằng tú tài, trở thành người trẻ nhất trong lịch sử đất nước hình lục lăng được trao văn bằng này.

Thí sinh nói trên dự thi tự do tại Paris với 2 môn chuyên ngành là Toán và Lý-Hóa. Em chỉ đỗ sau kỳ thi lại nên không đạt loại giỏi. Bộ Giáo dục Quốc gia cho biết người trẻ nhất từng đỗ tú tài ở Pháp trước đây là vào năm 1989, khi mới 11 tuổi.

Bộ trên không tiết lộ thêm chi tiết về trường hợp vừa lập kỷ lục. Tuy nhiên, theo tờ Franceinfo, nữ sinh này sinh ra tại Pháp, mang quốc tịch Grenada và hiện đang theo học tại Dubai.

Cũng theo Franceinfo, kỷ lục trước đó thuộc về Arthur Ramiandrisoa, người nhận bằng tú tài năm 1989 khi mới 11 tuổi 11 tháng. Arthur chưa từng đến trường, được cha mẹ dạy tại nhà theo “phương pháp Arthur” do cha cậu sáng tạo.

Kỳ thi tú tài năm 2025 ở Pháp cũng ghi nhận một thí sinh 8 tuổi đăng ký dự thi, song không tham dự các bài thi.

Theo số liệu chính thức, tỷ lệ đỗ tú tài tại Pháp năm 2025 đạt 91,8%, tăng 0,4% so với năm 2024.

Cả nước có 720.806 thí sinh dự thi, trong đó 679.100 em được công nhận tốt nghiệp. Nếu tính theo hệ đào tạo: hệ phổ thông chung (tương đương chương trình trung học phổ thông định hướng đại học) có tỷ lệ đỗ là 96,4%; hệ công nghệ (đào tạo gắn với ứng dụng kỹ thuật) đạt 91,2%; còn hệ nghề (đào tạo hướng tới việc làm thực hành) đạt 84,1%./.

