Phát hiện một thi thể không nguyên vẹn ở bờ biển tỉnh Lâm Đồng

Tối 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường sau phát hiện một thi thể không nguyên vẹn gần bờ biển tại xã Phan Rí Cửa.

Trước đó vào chiều cùng ngày, một người dân địa phương trình báo phát hiện một thi thể nghi là nam giới nằm trong lùm cây cách bờ biển thôn Lâm Lộc 1, xã Phan Rí Cửa khoảng hơn 50m.

Công an xã Phan Rí Cửa đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Bước đầu xác định thi thể bị cát vùi lấp một phần, phân hủy rất nặng, quần áo trên người là đồ pijama hoa văn trắng, đen.

Thi thể trong tình trạng không nguyên vẹn trong đó hộp sọ nằm cạnh đùi phải, có một sợi dây treo ở cành cây gần đó...

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy tìm tung tích, danh tính nạn nhân và đang khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc./.

Ninh Bình: Đã tìm thấy thi thể nam du khách mất tích ở Vườn quốc gia Cúc Phương Theo lãnh đạo xã Cúc Phương, thi thể nam du khách được tìm thấy cách khu vực động Sơn Cung, nơi nạn nhân để lại ba lô kèm giấy tờ tùy thân và nhiều vật dụng khoảng 700 m.