'Phát triển đội ngũ luật sư có đạo đức trong sáng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ'

Tối 9/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945-10/10/2025) do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Hiệp hội Luật châu Á và các nước.

Diễn văn tại Lễ Kỷ niệm do luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trình bày cho biết cách đây đúng 80 năm, vào ngày 10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể luật sư, theo đó, cho phép các tổ chức đoàn thể luật sư hình thành từ thời Pháp thuộc được hoạt động phù hợp với bối cảnh mới của Nhà nước dân chủ nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, việc ban hành Sắc lệnh này đã thể hiện rõ tư duy pháp quyền, tầm nhìn chiến lược và niềm tin sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào vai trò của luật sư trong việc củng cố và xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân, bảo đảm công lý và trật tự xã hội, bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người.

Trong suốt 80 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là trong gần 40 năm đổi mới, đội ngũ luật sư Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, toàn diện và sâu sắc trên mọi phương diện của đời sống pháp lý và xã hội.

Đội ngũ luật sư có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng, chất lượng và tổ chức trong đời sống chính trị-pháp lý, kinh tế-xã hội của đất nước. Đến nay, cả nước đã có gần 21.000 luật sư, có trên 6.000 tổ chức hành nghề luật sư, 63 Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố (nay là 34 tỉnh, thành phố), tập hợp thành một tổ chức xã hội-nghề nghiệp thống nhất trong toàn quốc là Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Bên cạnh sự nỗ lực tự thân của đội ngũ luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ luật sư luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tư pháp, các cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam. Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quý báu đó chính là nguồn động viên và động lực quan trọng, tạo điều kiện cho nghề luật sư phát triển bền vững và đúng với quy định pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Từ thực tiễn hoạt động của đội ngũ luật sư cả nước và những yêu cầu cấp thiết đặt ra trong thời đại hội nhập, chuyển đổi số, cải cách tư pháp toàn diện hiện nay, Liên đoàn Luật sư Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước một số nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đồng bộ và bền vững cho sự phát triển của đội ngũ luật sư Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường xem trưng bày ảnh 80 năm Luật sư Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư, thiết kế mô hình quản lý luật sư trên nguyên tắc đảm bảo vai trò quản lý của Nhà nước và nâng cao năng lực tự quản của tổ chức xã hội-nghề nghiệp luật sư, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thông lệ quốc tế; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong phát triển nghề luật sư gắn với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế xã hội đất nước; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng luật sư hội nhập quốc tế; tạo điều kiện để luật sư tham gia sâu hơn vào các hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, phản biện xã hội, tư vấn chính sách, cải cách tư pháp; bảo đảm sự tôn trọng và thực thi đầy đủ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư theo Hiến pháp, pháp luật và các nguyên tắc pháp quyền.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội ngũ luật sư Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc và có những đóng góp to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch nước khẳng định trong 80 năm qua, đội ngũ luật sư cả nước đã tích cực tham gia hành nghề trong tất cả các lĩnh vực của đời sống pháp lý; đã và đang góp phần rất quan trọng trong bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích của doanh nghiệp, công dân và các tổ chức, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cùng với đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có sự trưởng thành, lớn mạnh thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò và trách nhiệm tập hợp, đoàn kết, phát triển đội ngũ luật sư; xây dựng, duy trì các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm tính độc lập và chất lượng dịch vụ pháp lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Đoàn Luật sư, các luật sư trên phạm vi cả nước; tổ chức, động viên luật sư tham gia tích cực vào xây dựng pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phổ biến, tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, góp phần củng cố và tăng cường pháp chế trong các hoạt động Nhà nước và đời sống xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ luật sư Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, Chủ tịch nước cho rằng đội ngũ luật sư Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế và bất cập; đồng thời lưu ý mỗi luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, thường xuyên học tập, rèn luyện, phấn đấu, phát huy kết quả, ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác trong quá trình hành nghề.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng Liên đoàn Luật sư Việt Nam bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với những thời cơ, vận hội hết sức to lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư và toàn thể đội ngũ luật sư cần tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam đủ về số lượng, coi trọng nâng cao về chất lượng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, cao quý của nghề luật sư, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ ngang tầm khu vực và thế giới.

Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện, nhất là khi Việt Nam đã tham gia rất nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Chủ tịch nước cho rằng luật sư không chỉ đủ khả năng tư vấn, tranh tụng trong nước mà còn phải giỏi ngoại ngữ, có kỹ năng đàm phán với đối tác, khách hàng quốc tế, am hiểu pháp luật, thông lệ các quốc gia và cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế, qua đó tham gia bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích của công dân, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam, cũng như lợi ích quốc gia trong tranh chấp pháp lý quốc tế nếu xảy ra.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch nước nhấn mạnh đội ngũ luật sư phải làm chủ công nghệ, ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số để xử lý những vấn đề phát sinh từ môi trường số như tranh chấp thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ, dữ liệu cá nhân, an ninh mạng…; khẳng định đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí, bảo mật thông tin mà còn mở rộng phạm vi dịch vụ pháp lý, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, minh bạch, góp phần thúc đẩy cải cách tư pháp hiệu quả.

Cùng với đó, Chủ tịch nước lưu ý mỗi luật sư phải nỗ lực không ngừng học hỏi, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, lương tâm nghề nghiệp, hoàn thiện kiến thức, ngoại ngữ, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp của bản thân; sẵn sàng, tích cực tham gia thực hiện và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, pháp lý được Đảng, Nhà nước giao phó; phải thực hiện tốt nguyên tắc độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, tuyệt đối tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; giữ vững đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức; bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và lợi ích chính đáng của Nhà nước.

Đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định, Chủ tịch nước yêu cầu cần tiếp tục phát huy truyền thống, những kết quả và bài học quý trong quá trình xây dựng và trưởng thành, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động luật sư thời gian qua; kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; loại bỏ khỏi hàng ngũ những luật sư thoái hóa, biến chất, lợi dụng hoạt động luật sư để xuyên tạc pháp luật, phủ nhận đường lối, chính sách của Đảng, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành ở Trung ương; cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư, tạo điều kiện để đội ngũ luật sư phấn đấu cống hiến nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, góp phần xây dựng “... một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...” như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước, và đó cũng là mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam và là nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm cao, đội ngũ luật sư Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm qua; không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, bản lĩnh nghề nghiệp để thực hiện sứ mệnh cao cả: bảo vệ công lý, giữ gìn pháp chế, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, của Nhà nước và xã hội, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam./.

