Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đơn vị này đang định hướng phát triển đồng bộ hệ thống logistics nông sản theo hướng liên kết vùng; bảo đảm kết nối giữa các điểm thu gom, tập kết cấp xã, liên xã với các trung tâm logistics, trung tâm phân phối nông sản cấp tỉnh, cấp vùng, nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Đây cũng là một trong những định hướng trọng tâm được đề cập tại Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT hướng dẫn thực hiện một số nội dung “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030” thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, vừa được ban hành.

Thông tư hướng dẫn cụ thể các nội dung về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu cầu thị trường; phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tạo việc làm bền vững; phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ở nông thôn; xây dựng môi trường và cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực nông thôn.

Đáng chú ý, thông tư định hướng phát triển đồng bộ hệ thống logistics nông sản theo hướng liên kết vùng; bảo đảm kết nối giữa các điểm thu gom, tập kết cấp xã, liên xã với các trung tâm logistics, trung tâm phân phối nông sản cấp tỉnh, cấp vùng, bao gồm: Kho bãi, điểm tập kết nông sản; kho bảo quản, kho lạnh, kho mát; trung tâm sơ chế, phân loại, sấy, đóng gói; cơ sở chế biến phù hợp quy mô vùng nguyên liệu.

Song song với đó, thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề cập nhiều nội dung liên quan tới kinh tế tuần hoàn và hạ tầng môi trường vào cấu phần phát triển nông thôn mới. Trong đó, khuyến khích phát triển các mô hình thu gom, tái chế, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, xử lý chất thải chăn nuôi theo hướng tuần hoàn; hỗ trợ hạ tầng xử lý chất thải rắn, nước thải và thúc đẩy phân loại rác tại nguồn ở khu vực nông thôn.

Ngoài ra, thông tư nhấn mạnh yêu cầu thích ứng biến đổi khí hậu trong phát triển nông thôn. Các nội dung như kiểm soát mặn - ngọt, tích trữ nước, cảnh báo thiên tai, thủy lợi thông minh, bố trí dân cư vùng sạt lở, vùng thiên tai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc bố trí ổn định dân cư sẽ được triển khai tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, khu vực di cư tự do và vùng chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt. Các hình thức bố trí được định hướng triển khai theo hướng xây dựng điểm dân cư tập trung, bố trí xen ghép vào khu dân cư hiện có hoặc ổn định tại chỗ đối với nơi không còn quỹ đất tái định cư.

Cùng với việc đầu tư hạ tầng, các hoạt động hỗ trợ sinh kế, đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực quản lý,... cũng được triển khai nhằm giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, phát triển bền vững./.

