Phát triển du lịch ẩm thực gắn với bản sắc văn hóa

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 không chỉ tạo nên không gian trải nghiệm sôi động cho người dân và du khách mà còn cho thấy định hướng của thành phố trong phát triển công nghiệp văn hóa, đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật và không gian văn hóa cộng đồng, Đà Nẵng từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến lễ hội, sự kiện và ẩm thực của khu vực.

Đưa ẩm thực thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Những ngày cuối tháng 5, khu vực Công viên Biển Đông, bãi biển Mỹ Khê cùng nhiều tuyến phố ven biển Đà Nẵng trở nên sôi động với chuỗi hoạt động thuộc Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 diễn ra từ ngày 20-24/5.

Hàng nghìn người dân, du khách trong, ngoài nước đã đổ về không gian lễ hội để tham quan, trải nghiệm, thưởng thức hàng trăm món ăn đặc trưng của xứ Quảng, các vùng miền trong nước và nhiều nền ẩm thực quốc tế.

Không đơn thuần là hoạt động quảng bá món ăn, lễ hội năm nay cho thấy định hướng rõ nét của Đà Nẵng trong phát triển du lịch dựa trên bản sắc văn hóa, đưa ẩm thực trở thành “đại sứ” quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, lễ hội là điểm nhấn trong mùa du lịch hè 2026, đồng thời là bước đi cụ thể trong chiến lược xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến lễ hội, sự kiện và ẩm thực hàng đầu khu vực châu Á.

Các món ăn của Đà Nẵng và miền Trung được giới thiệu đến du khách tại Lễ hội Food Tour Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, ẩm thực không chỉ là món ăn để thưởng thức mà còn là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa và tâm hồn của mỗi vùng đất. Với Đà Nẵng, mỗi hương vị đều mang trong mình câu chuyện về con người miền Trung chân chất, hiếu khách, những làng nghề, chuyến ra khơi và nhịp sống đời thường gắn bó qua nhiều thế hệ.

“Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức với mong muốn đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, một ‘đại sứ văn hóa’ mới của thành phố trong quá trình hội nhập và phát triển.” bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Điểm khác biệt của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 nằm ở cách kết hợp giữa trải nghiệm ẩm thực với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và tương tác cộng đồng ngoài trời. Từ những gánh hàng rong bên bãi biển đến không gian trình diễn chế biến món ăn, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật đường phố hay trải nghiệm nghề truyền thống đã tạo nên hành trình khám phá văn hóa sống động dành cho du khách.

Dọc các gian hàng, nhiều món ăn quen thuộc như, mì Quảng, bánh xèo, cao lầu, hải sản miền Trung… không chỉ được giới thiệu như những món ngon địa phương mà còn gắn với câu chuyện về đời sống, tập quán và con người miền Trung chân chất, nghĩa tình.

Trong dòng người tham quan lễ hội, chị Gigi Torres, du khách đến từ Hoa Kỳ cho biết, chị ấn tượng với vẻ đẹp và không khí của thành phố biển miền Trung. “Tôi thấy Đà Nẵng rất đẹp và thú vị. Chúng tôi được trải nghiệm nhiều nét văn hóa địa phương, thưởng thức nhiều món ăn ngon,” chị Gigi Torres chia sẻ.

Không gian lễ hội cũng trở thành nơi gặp gỡ giữa các vùng văn hóa. Đặc biệt, khu vực giới thiệu ẩm thực đồng bào dân tộc thiểu số thu hút đông đảo du khách bởi sự mới lạ và đậm bản sắc.

Ông Bnướch Bia, Trưởng thôn A Bát của đoàn ẩm thực xã Nam Giang cho biết, đồng bào Cơ Tu mang đến lễ hội nhiều sản vật truyền thống như, bánh sừng trâu, cơm lam, gà đồi, nếp than, nếp nương rẫy.

Đồng bào Cơ Tu tại thành phố Đà Nẵng diễu hành kể câu chuyện ẩm thực và văn hóa của đồng bào mình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

“Đây đều là những món đặc sản của người Cơ Tu mà chúng tôi muốn giới thiệu đến du khách các vùng miền khi tới Đà Nẵng và tham gia lễ hội,” ông Bnướch Bia nói, đồng thời cho rằng, việc mang ẩm thực truyền thống đến lễ hội không chỉ góp phần quảng bá văn hóa đồng bào Cơ Tu mà còn giúp bảo tồn, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại để thế hệ trẻ và du khách hiểu hơn về phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa của đồng bào miền núi.

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch thông qua Bản đồ số Ẩm thực Đà Nẵng-ShopeeFood, giúp du khách dễ dàng tìm kiếm và trải nghiệm các địa điểm ẩm thực nổi bật.

Xây dựng thương hiệu du lịch bằng bản sắc văn hóa

Những gánh hàng rong giới thiệu đặc sản của miền Trung. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh du lịch đang chuyển mạnh sang xu hướng trải nghiệm và cá nhân hóa, ẩm thực không còn là dịch vụ đi kèm mà đã trở thành yếu tố quan trọng tạo dấu ấn cho điểm đến. Mỗi món ăn, mỗi không gian thưởng thức hay câu chuyện văn hóa phía sau đều góp phần định hình cảm nhận của du khách về địa phương.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng xác định nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng các sản phẩm văn hóa đặc sắc mang bản sắc dân tộc, có khả năng cạnh tranh và lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới. Với Đà Nẵng, việc khai thác chiều sâu văn hóa ẩm thực đang mở ra hướng phát triển mới cho du lịch và kinh tế dịch vụ.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, năm 2026 là năm thứ hai thành phố tổ chức Lễ hội Đà Nẵng Food Tour và đang từng bước nâng tầm sự kiện thành lễ hội ẩm thực thường niên quy mô lớn.

Bà Nguyễn Thị Hoài An cho biết, thành phố triển khai kế hoạch phát triển ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, đồng thời mong muốn tôn vinh những giá trị văn hóa xứ Quảng, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Các chuyên gia du lịch nhận định, Đà Nẵng đang đi đúng hướng khi lựa chọn ẩm thực làm sản phẩm du lịch chiến lược bởi đây là loại hình dễ tiếp cận, giàu bản sắc và có khả năng lan tỏa mạnh mẽ thông qua trải nghiệm thực tế của du khách.

Ông Nguyễn Văn Thắng, đại diện một doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng cho biết, khách quốc tế ngày càng quan tâm đến các tour trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đường phố.

“Ẩm thực là cách nhanh nhất để du khách cảm nhận văn hóa của một vùng đất. Những hoạt động như, chế biến món ăn, tham quan làng nghề hay thưởng thức đặc sản cùng người dân địa phương thường để lại ấn tượng sâu sắc hơn các tour tham quan thông thường,” ông Thắng nhận xét.

Đối với Đà Nẵng, phát triển du lịch ẩm thực còn góp phần thúc đẩy kinh tế ban đêm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh địa phương và tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Mỗi món ăn và trải nghiệm tại lễ hội, Đà Nẵng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới mẻ, hiện đại, giàu cảm xúc. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng-điểm đến năng động, sáng tạo và giàu bản sắc trên bản đồ du lịch, lễ hội, sự kiện của khu vực./.

