Phẫu thuật sỏi mật thành công trên người bệnh có trái tim bên phải

Ngày 8/9, Bệnh viện E thông tin các bác sỹ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy sỏi mật cho một người bệnh nam (63 tuổi, trú tại Hà Nội) có trái tim bên phải.

Điều đặc biệt, người bệnh mắc dị tật bẩm sinh đảo ngược phủ tạng hoàn toàn với toàn bộ cơ quan trong ổ bụng và lồng ngực, khiến việc chẩn đoán, phẫu thuật và thao tác của các phẫu thuật viên trở nên khó khăn, phức tạp hơn rất nhiều.

Thạc sỹ Nguyễn Khắc Điệp - Khoa Phẫu thuật tiêu hóa (Bệnh viện E) cho hay đảo ngược phủ tạng là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, di truyền theo gene lặn trên nhiễm sắc thể thường, với tỷ lệ xuất hiện chỉ khoảng 1/5.000 đến 1/20.000 người tùy từng khu vực. Ở những người mắc tình trạng này, các cơ quan nội tạng trong lồng ngực và ổ bụng được sắp xếp theo hình ảnh “phản chiếu qua gương” so với cấu trúc bình thường. Việc đảo ngược phủ tạng không làm tăng nguy cơ mắc sỏi mật, song gây nhiều khó khăn trong quá trình chẩn đoán và điều trị, bởi các dấu hiệu lâm sàng và hình ảnh giải phẫu bị đảo ngược. Chính vì vậy, việc nắm vững đặc điểm bệnh lý và lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp là yếu tố then chốt để đảm bảo ca điều trị thành công.

Qua khai thác tiền sử bệnh án, người bệnh đã có biểu hiện bệnh trước đó 3 ngày với những triệu chứng như: đau bụng nhiều vùng thượng vị lệch sang trái, sốt cao 39 độ kèm vàng da, vàng mắt tăng dần… Khi triệu chứng ngày càng nghiêm trọng, người nhà đã đưa người bệnh đến bệnh viện để thăm khám và điều trị.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao kèm rét run, vàng mắt, vàng da và ấn đau nhiều vùng thượng vị, hạ sườn trái… Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sỹ nhanh chóng xác định người bệnh bị nhiễm trùng đường mật-tắc mật, viêm tụy cấp do sỏi ống mật chủ, trên nền người bệnh bị đảo ngược phủ tạng hoàn toàn.

Đặc biệt, ở người bệnh này việc chẩn đoán và tiến hành phẫu thuật lấy sỏi mật gặp nhiều khó khăn do cấu trúc giải phẫu bị đảo lộn, khiến ê-kíp phẫu thuật phải chuẩn bị kỹ lưỡng, dự trù mọi tình huống có thể xảy ra.

Bác sỹ Nguyễn Khắc Điệp cho biết đây là một ca phẫu thuật khó và phức tạp. Các bác sỹ phẫu thuật đã nhanh chóng hội chẩn, quyết định điều trị nội khoa tích cực trước để kiểm soát tình trạng viêm gan cấp và nhiễm trùng, sau đó tiến hành phẫu thuật mở lấy sỏi ống mật chủ. Đáng chú ý, do người bệnh bị đảo ngược phủ tạng hoàn toàn nên ê-kíp phẫu thuật buộc phải thực hiện các thao tác ngược lại so với các ca phẫu thuật thông thường.

Do người bệnh mắc dị tật đảo ngược phủ tạng nên toàn bộ dạ dày, tá tràng, gan, đường mật và túi mật… đều có sự biến đổi về giải phẫu, gây nhiều khó khăn trong quá trình phẫu tích và định vị các cấu trúc. Trước thách thức đó, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành đánh giá tỉ mỉ, cẩn trọng từng chi tiết giải phẫu, sau đó thực hiện lấy sỏi ống mật chủ kết hợp nội soi đường mật toàn bộ để kiểm tra kỹ lưỡng. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và thao tác chính xác, ca mổ diễn ra thuận lợi, an toàn.

Các bác sỹ khoa Phẫu thuật tiêu hóa khuyến cáo, sỏi mật là bệnh lý khá phổ biến và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, đặc biệt trong các trường hợp phức tạp như trường hợp người bệnh này. Vì vậy, người dân khi có các triệu chứng như: đau bụng vùng hạ sườn, sốt cao, vàng da, vàng mắt… cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám và điều trị, tránh nguy hiểm đến tính mạng./.

