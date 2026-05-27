Phẫu thuật thành công 1 ca ung thư lưỡi bằng phương pháp vi phẫu phức tạp

Bệnh viện K thông tin, các bác sỹ khoa Ngoại Đầu-cổ, vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp người bệnh bị ung thư lưỡi bằng phương pháp vi phẫu.

Hiện nay, đây là kỹ thuật hiện đại nhất trong phẫu thuật tạo hình và điều trị các bệnh liên quan đến ung thư vùng hàm mặt được Bệnh viện K đưa vào triển khai hiệu quả với rất nhiều trường hợp bệnh nhân, tối ưu không chỉ về mặt triệt căn bệnh mà cả về mặt thẩm mỹ.

Việc các bệnh viện áp dụng và triển khai các kỹ thuật tiên tiến hiện đại cũng là một trong những nội dung nằm trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Bệnh nhân N.V.V. (33 tuổi, trú tại Lào Cai) nhập viện trong tình trạng đau, loét lưỡi kéo dài khoảng 4 tháng, anh V. uống, bôi thuốc đều không đỡ. Đến khám tại Bệnh viện K ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sỹ phát hiện trong khoang miệng của người bệnh có khối u sùi loét.

Kết quả thăm khám, đánh giá cho thấy bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô vảy (một loại ung thư khởi phát từ tế bào bề mặt của lưỡi) ở bờ lưỡi bên phải may mắn là bệnh nhân chưa di căn hạch, chưa thâm nhiễm sang các vùng lân cận.

Ngày 20/5, các bác sỹ đã hội chẩn thống nhất phương án phẫu thuật vi phẫu, cắt bán phần lưỡi phải kèm theo vét hạch cổ phải, tạo hình cho bệnh nhân.

Tiến sỹ Ngô Xuân Quý - Trưởng khoa Ngoại Đầu-cổ cho biết, ung thư lưỡi là một trong những bệnh lý ác tính phổ biến nhất ở vùng khoang miệng. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, bệnh rất dễ bị nhầm lẫn với các tổn thương lành tính như nhiệt miệng, loét miệng do cọ xát răng, khiến người bệnh chủ quan bỏ qua. Trường hợp của người bệnh V., khối sùi loét ở bờ lưỡi phải đã có kích thước 2x2,5 cm.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) hàm mặt của bệnh nhân cho thấy kích thước u là 26x10mm. Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô vảy sừng hóa xâm nhập độ 2. Rất may mắn, ở trường hợp của bệnh nhân V., bác sỹ chưa phát hiện thấy di căn.

Bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bệnh nhân được chẩn đoán phát hiện ở giai đoạn II, khối u kích thước trung bình, chưa di căn hạch cổ và chưa di căn xa. Giai đoạn này bệnh vẫn còn khu trú, nếu được điều trị đúng phác đồ thì tỷ lệ chữa khỏi rất cao, dao động từ 70% đến 80%.

Tiến sỹ Ngô Xuân Quý chia sẻ, thách thức lớn nhất của phẫu thuật ung thư lưỡi nằm ở cấu trúc giải phẫu. Lưỡi có hệ thống mạch máu phức tạp và chứa nhiều dây thần kinh quan trọng giúp điều khiển vị giác, cảm giác và vận động, việc cắt bỏ một phần lớn của lưỡi (trong trường hợp này là cắt bán phần lưỡi phải) đòi hỏi phẫu thuật viên phải cực kỳ khéo léo để vừa lấy hết tế bào ung thư, vừa bảo tồn các mạch máu, dây thần kinh lành xung quanh.

Bên cạnh việc cắt u, phẫu thuật viên còn phải thực hiện kỹ thuật vét hạch cổ phải. Đây là bước bắt buộc nhằm loại bỏ triệt để các hạch bạch huyết xung quanh có nguy cơ bị tế bào ung thư di căn, ngay cả khi trên hình ảnh siêu âm chưa nhìn thấy rõ tổn thương.

Sau khi cắt bỏ 1/2 lưỡi phải, người bệnh phải đối mặt với nguy cơ khuyết hổng lớn ở khoang miệng. Nếu chỉ khâu đóng thông thường, lưỡi sẽ bị co kéo, biến dạng nghiêm trọng, khiến người bệnh gặp khó khăn lớn trong việc ăn uống, nuốt và đặc biệt là phát âm, gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và chất lượng cuộc sống sau này.

Để giải quyết bài toán đó, các bác sỹ khoa Ngoại Đầu-cổ đã áp dụng kỹ thuật tạo hình vi phẫu. Đây là kỹ thuật tiên tiến nhất trong tạo hình cho người bệnh sau phẫu thuật, trong đó bác sỹ sẽ lấy một vạt mô tự thân, đưa lên vùng lưỡi bị khuyết để tạo hình lại. Dưới kính hiển vi phẫu thuật phóng đại, các phẫu thuật viên có thể quan sát chi tiết nhất, nối từng mạch máu, sợi thần kinh siêu nhỏ của vạt mô đó với mạch máu vùng cổ để nuôi sống phần lưỡi mới tái tạo.

Bác sỹ đã lấy vạt da cánh tay của bệnh nhân để tạo hình lưỡi, vạt được thiết kế vừa vặn, để đảm bảo tốt chức năng nói nuốt, không ảnh hưởng đến đường thở, không phải mở khí quản.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Sự kết hợp giữa cắt u triệt căn và tạo hình vi phẫu không chỉ giúp triệt căn ung thư lưỡi, mà còn tái cấu trúc lại hình dáng lưỡi, giúp bệnh nhân sớm phục hồi và tự tin trở lại cuộc sống.

5 ngày sau mổ bệnh nhân có thể tự ăn uống qua đường miệng, nói chuyện khá tốt với người xung quanh.

Bác sỹ Ngô Xuân Quý khuyến cáo những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư lưỡi thường khá mờ nhạt và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khoang miệng thông thường. Việc phát hiện sớm bệnh có ảnh hưởng lớn đến kết quả điều trị. Do vậy, khi gặp bất cứ triệu chứng bất thường nào ở lưỡi má hoặc bất kỳ vị trí nào vùng khoang miệng như loét miệng, mụn nhỏ, khối sùi loét… người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời./.

Đẩy mạnh đào tạo vi phẫu chuyên sâu cho bác sỹ trẻ về công nghệ y khoa hiện đại Bệnh viện Đại học Y Dược Hà Nội xây dựng phòng thực hành vi phẫu để nâng cao kỹ năng cho bác sỹ trẻ, nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng phẫu thuật thần kinh.