Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND hai tỉnh Hưng Yên, Cao Bằng

Ngày 22/10/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Hưng Yên, Cao Bằng.

Cụ thể, tại Quyết định số 2336/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tại Quyết định số 2335/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quang Hưng.

Ông Lê Quang Hòa sinh ngày 4/2/1976, quê quán ở tỉnh Hưng Yên. Ông là cử nhân Luật, thạc sỹ Luật và có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Tại Quyết định số 2338/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

Tại Quyết định số 2337/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Trường Huy.

Ông Vũ Đình Quang sinh ngày 9/7/1974, quê quán: tỉnh Hưng Yên. Ông là kỹ sư hệ thống Điện, thạc sĩ Quản lý kinh tế và có trình độ Cao cấp lý luận chính trị./.

Phê chuẩn chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội Ông Trần Đức Thuận, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.