Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 10/6

Văn phòng Quốc hội cho biết theo dự kiến, Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 1 ngày: ngày 10/6/2026, dự phòng sáng 24/6/2026, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân; Dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 về thành lập Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực; quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức Vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5/2026 và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”./.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét 33 dự án luật và một số nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét 33 dự án luật và một dự án nghị quyết đã có trong Chương trình lập pháp năm 2026.

​

​